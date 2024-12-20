Просила убавить звук. В СК и полиции рассказали подробности жуткого убийства 24-летней женщины в Нижнем Тагиле 

Следственным отделом по Дзержинскому району Нижнего Тагила СУ СК России по Свердловской области 21-летнему жителю Верхней Салды предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, в ночь на 19 декабря в посёлке Сокол. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни зарезал ножом свою близкую знакомую — 24-летнюю жительницу Нижнего Тагила. По информации СМИ, в это время в помещении находились четверо детей погибшей: трое от первого брака и младшая дочь от предполагаемого убийцы.

«Преступление было совершено в ходе бытового конфликта, возникшего из-за того, что обвиняемый не хотел убавлять громкость звука на телевизоре, хотя потерпевшая ввиду позднего времени суток его об этом убедительно просила. Фигурант, проявив упрямство, отказался исполнить просьбу женщины, конфликт между ними продолжился и, к сожалению, закончился трагически», — отметили в региональном следственном управлении СК России.

В настоящее время следователем СК России по уголовному делу продолжается выполнение комплекса мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Назначен ряд судебных экспертиз, проведена проверка показаний обвиняемого на месте, в ближайшее время будет решён вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

«Ныне уже обвиняемый, несмотря на свой достаточно молодой возраст, и ранее был не в ладах с законом. Ещё будучи несовершеннолетним, он привлекался к ответственности за совершение имущественных преступлений, в том числе и с проникновением в чужое жилище. За данные деяния он был осуждён к лишению свободы. Выйдя из мест не столь отдалённых условно-досрочно, он с 2020 по 2023 год старался вести законопослушный образ жизни, однако в 2023 году вновь преступил черту закона, “обжегшись” на незаконном обороте наркотиков. На этот раз ему было назначено наказание в виде обязательных работ. Впрочем, как видим, этот урок не пошёл ему впрок, и теперь он обвиняется в гораздо более тяжком преступлении», — отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.