Пророчество сбылось. В Кушве вынесли приговор женщине, которая утопила подругу в пруду

Сегодня, 20 декабря, Кушвинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 29-летней местной жительницы, обвиняемой в убийстве своей подруги. Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, 16 августа этого года женщины распивали спиртные напитки в доме неподалеку от Верхнетуринского пруда. Во время застолья одна из гостей напророчила ранее судимой подруге реальное лишение свободы. Это суждение женщине не понравилось, и она затеяла драку, которая началась в доме, а затем продолжилась на улице. Подсудимая потащила подругу к пруду, с силой погрузила женщину под воду и удерживала, пока та не перестала сопротивляться. Потерпевшая страдала ДЦП и не могла дать достойный отпор.

«Ранее фигурантка уже неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за совершение ряда преступлений. В частности, в её “послужном списке” были кражи, хулиганство, мошенничество, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и даже убийство. Однако выводов из прошлых судимостей эта “кушвинская амазонка” не сделала и вновь решилась на особо тяжкое преступление», — отметил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Суд назначил виновной наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также суд взыскал в пользу матери погибшей материальный ущерб в размере 32,3 тысячи рублей, а также компенсацию морального вреда в пользу матери и сестры погибшей в размере 1 млн рублей каждой. Приговор в законную силу не вступил.