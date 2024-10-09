Под Нижним Тагилом женщина утопила подругу в пруду

В Кушве перед судом предстанет местная 39-летняя жительница, обвиняемая в убийстве своей знакомой. По данным следствия, в ночь на 16 августа, находясь в состоянии алкогольного опьянения на берегу Верхнетуринского городского пруда, подсудимая вступила в конфликт со своей знакомой. Женщина, намереваясь избежать развития конфликта, вошла в воду и стала уплывать от обвиняемой. Однако та догнала свою оппонентку и утопила её. После того, как потерпевшая перестала подавать признаки жизни, обвиняемая выволокла её на берег и отправилась домой. Очевидцем конфликта, начавшегося на берегу и продолжившегося на водоёме, стал знакомый потерпевшей. Он, находясь уже дома, долго не мог дождаться прихода знакомой, поэтому, забеспокоившись, пошёл к пруду. На берегу он и увидел бездыханное тело потерпевшей, о чём сразу сообщил в полицию. Как сообщает пресс-служба СК по Свердловской области, причиной конфликта стала ранее сложившаяся между женщинами личная неприязнь, в результате чего и произошла ссора, закончившаяся трагически. Было возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). Вину женщина полностью признала. По итогам расследования уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за совершение этого особо тяжкого преступления предусмотрено вплоть до 15 лет лишения свободы.

«Ранее фигурантка уже неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за совершение ряда преступлений. В частности, в её “послужном списке” были кражи, хулиганство, мошенничество, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и даже убийство. Однако выводов из прошлых судимостей эта “кушвинская амазонка” не сделала и вновь решилась на особо тяжкое преступление. Теперь слово за судом», — отметил руководитель пресс-службу ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.