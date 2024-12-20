Мэрия Нижнего Тагила ищет подрядчика для отлова бездомных собак: бюджет — 4 млн рублей

Администрация Нижнего Тагила объявила тендер на отлов безнадзорных животных. На выполнение работ до 31 марта 2025 года выделено 4 млн рублей. Отлов должен завершиться к концу февраля.

Согласно техническому заданию, стоимость отлова одной собаки составит не менее 5571 рубля. В эту сумму входят: отлов (483 рублей), стерилизация (3285 рублей), содержание, включающее лечение и маркировку (586 рублей), ежесуточные расходы на содержание (131 рублей), а также транспортировка к приюту и обратно (1086 рублей) при условии, что приют находится в радиусе 150 км. После окончания финансирования и срока действия контракта мэрия объявит новый тендер.

Подрядчику категорически запрещается: отлов животных из частных домов и квартир, жестокое обращение или умерщвление собак, использование ядов, отлов животных с бирками или с поводка, отлов в присутствии детей (исключение — угроза жизни и здоровью людей). Приют обязан предпринять меры по поиску владельцев, используя для этого полицию и социальные сети.

В настоящее время отлов собак осуществляет АНО «Добрые руки – НТ». По данным Rusprofile, за последние годы организация получила контракты на общую сумму 18,5 млн рублей. В 2024 году по состоянию на 12 декабря в Нижнем Тагиле было отловлено 1636 собак: 651 в Тагилстроевском районе, 614 в Ленинском, 364 в Дзержинском и 7 в пригороде.

Стоит отметить, что в городе планируется строительство муниципального приюта для бездомных животных. Проектирование будет осуществляться фирмой из Владимира — ООО «Проектное бюро «Спецпро». Мэрии удалось выбрать подрядчика лишь с третьей попытки, так как предыдущие торги не состоялись из-за отсутствия участников. Стоимость проекта оценивается в 6 млн 100 тысяч рублей.