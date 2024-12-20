ВК «Уралочка-НТМК» приглашает тагильчан на последнюю домашнюю игру 2024 года

Заключительная игра 2024 года для команды «Уралочка-НТМК» состоится на домашней площадке в спортивном комплексе «Металлург-Форум» в Нижнем Тагиле. 23 декабря в 18:00 подопечные Николая Карполя встретятся с «Минчанкой» (6+). За час до игры в холле «Металлург-Форума» участники проекта «ЕВРАЗ – детям» вместе с командой впервые презентуют благотворительную фотовыставку «Любимые дети» (6+). На экспозиции будет представлено 40 работ юных фотографов реабилитационного направления «Фототерапия» из Свердловской региональной общественной организации художников «Авторы явлений». На выставке удастся не только познакомиться с детскими работами, познакомиться и пообщаться с ребятами и их близкими, но и получить положительные эмоции, сообщает пресс-служба клуба.

«Уралочка-НТМК» занимает в турнирной таблице российской Суперлиги 9-е место. На прошлой неделе она прервала серию из пяти поражений, одолев одного из лидеров сезона — «Ленинградку». При этом поставила рекорд сезона по длительности партии (второй игровой отрезок выиграла со счётом 39:37).

Вход на матч бесплатный, как и проезд на автобусах, которые предоставит для болельщиков ЕВРАЗ НТМК.

График движения автобусов

В 17:00 — ГГМ, с остановками: пр. Уральский, «Алеся», Уральский клинический центр (пр. Уральский, 42), м-н «Минимарт», м-н «Кировский», Карьер, м-н «Универсам», Гальянский рынок, Школа № 90, «У камня», ул. Челюскинцев, м-н «Глобус», Музей, к/т «Современник», к/т «Родина», «Металлург-Форум».

В 17:00 — Тагилстрой — Выя, с остановками: Конечная Т/С, к/т «Сталь», Комсомольская, Управление комбината, ул. Восточная, Строительный техникум, к/т «Красногвардеец», Приречный р-н, Космонавтов, 13а, к/т «Урал», ДК «Юбилейный», Рудоуправление, «Металлург-Форум».

В 17:00 — Вагонка, с остановками: Ледовый дворец, пл. Славы, Ленинградский пр., 72а, пл. Танкостроителей, Лицей № 39, м-н «Универсам», Роддом, к/т «Россия», Машиностроительный техникум, «Металлург-Форум».

По окончании матча автобусы отвезут болельщиков в обратном направлении.