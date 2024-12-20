В Нижнем Тагиле в пожаре едва не погиб пенсионер

Ночью в Нижнем Тагиле произошёл пожар в пятиэтажном доме № 107 на Ленинградском проспекте. Сообщение о задымлении в квартире на первом этаже поступило около трёх часов ночи. На место происшествия прибыли пять единиц техники и 12 сотрудников пожарной службы.

Звеньями газодымозащитной службы из соседних и вышележащих квартир по маршевой лестнице с помощью спасательных устройств были спасены 15 человек (из них 5 детей), для которых существовала угроза отравления опасными продуктами горения.

В квартире, где начался пожар, рядом с дверью спасатели нашли 76-летнего мужчину, который находился в сознании. Пожарные вывели его на свежий воздух и передали медикам. Пострадавший получил ожоги рук II-III степени, в тяжёлом состоянии его госпитализировали в токсикоцентр. Площадь пожара составила 25 кв. м. Предполагаемая причина — короткое замыкание электрической проводки. По факту происшествия дознаватели МЧС проводят проверку.