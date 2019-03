Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в ММА

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор сообщил в Twitter, что завершает выступления в смешанных боевых искусствах (MMA).

Макгрегор являлся чемпионом в лёгком и полусреднем весе. Также он провёл поединок по правилам бокса против американца Флойда Мэйвезера. В последнем своём поединке в UFC ирландец проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову.

Hey guys quick announcement, I’ve decided to retire from the sport formally known as “Mixed Martial Art” today.

I wish all my old colleagues well going forward in competition.

I now join my former partners on this venture, already in retirement.

Proper Pina Coladas on me fellas!

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 26 марта 2019 г.