Компанию из Нижнего Тагила оштрафуют за незаконно скопированную упаковку семечек челябинских производителей

УФАС по Челябинской области признало нарушившей закон «О защите конкуренции» нижнетагильскую компанию «Забава», скопировавшую дизайн упаковки жареных семян подсолнечника «Любимая забава» у ООО «ЭККО» из Копейска и ООО «Полесье» из Челябинска.

«Антимонопольная служба установила, что на упаковке ООО “Забава” используются аналогичные с упаковкой ООО “ЭККО” и ООО “Полесье” цветовая палитра, расположение и шрифт текста, а также изображение и размещение в центре упаковки жареного семени подсолнечника. Челябинское УФАС России признало, что общий замысел, а также цветовое оформление рассматриваемых изобразительных элементов являются сходными до степени смешения», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Челябинское УФАС выдало нижнетагильской компании предписание с требованием до 30 ноября прекратить производство семечек в незаконной упаковке. По факту нарушения требований закона в отношении ООО «Забава» будет возбуждено административное дело по статье КоАП РФ «Недобросовестная конкуренция, выразившаяся во введении в оборот товара с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности». Санкция этой статьи предусматривает штраф от 0,01 до 0,015 размера суммы выручки правонарушителя от реализации на рынке товара, в отношении которого совершено правонарушение, но не менее 100 тысяч рублей.