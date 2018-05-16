«Коммерсантъ» сообщил о предложении РЖД построить на Сахалине порт для загрузки моста на остров

Компания «Российские железные дороги» по итогам актуализации в 2017 году технико-экономического обоснования (ТЭО) железнодорожного перехода на Сахалин оценило его стоимость без НДС в 540,3 млрд рублей, в том числе сам мост — в 252,8 млрд рублей, а для его загрузки предлагает построить порт в районе залива Делангля, со ссылкой на предложенный РЖД проект пишет «Коммерсантъ».

«Оптимальным признан маршрут от станции Селихин на линии Комсомольск-на-Амуре — Ванино к наиболее узкому месту Татарского пролива (проливу Невельского) и затем к станции Ныш на Сахалине. Общая протяжённость, включая шестикилометровый мост, — 585 км», — отмечает издание.

Кроме того, РЖД необходимо вложить 92,1 млрд рублей в железные дороги Сахалина. Проектные работы, по оценкам компании, займут три года (с 2018 по 2020 год), строительные — пять лет (с 2019 по 2023 год). Представитель монополии уточнил изданию, что параметры «предварительные», а проект «находится в стадии проработки».

Отмечается, что в ходе анализа «Российские железные дороги» актуализировали давно обсуждаемый проект ТЭО 2013 года. Планы по его реализации прописаны в Стратегии развития железнодорожного транспорта до 2030 года, Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года. Вопрос вновь был актуализирован после того, как на пленарной сессии Восточного экономического форума в сентябре 2017 года президент Владимир Путин отметил важность строительства перехода на Сахалин в контексте модернизации транспортной инфраструктуры Дальнего Востока.

С 2018 по 2020 год РЖД планирует направить на проект 7 млрд рублей, сообщала компания в направляемых в правительство материалах. Отмечалось, что строительство перехода позволило бы обеспечить «устойчивую транспортную доступность Сахалина», а также развивать на острове железнодорожное сообщение и портовые мощности. В проекте инвестиционной программы на трёхлетку монополия закладывала в 2018 году 1 млрд рублей (на проектные работы), в 2019 году — 2,5 млрд рублей, в 2020 году — 3,5 млрд рублей, уточняя, что объёмы вложений могут быть уточнены после подготовки ТЭО.

В то же время в материалах РЖД говорится, что к 2030 году «в отсутствие развития портовых мощностей Сахалина» грузовая база составит лишь 8,5 млн тонн.

«Поэтому предлагается построить там новый глубоководный порт, чтобы привлечь до 23,4 млн тонн грузов с "восточного полигона", до 10 млн тонн угля из Монголии и Китая и до 5 млн тонн в контейнерах», — пишет издание.

В документах РЖД «оптимальным вариантом определён порт в районе залива Делангля (посёлок Ильинский)». Общая стоимость проекта оценена в 100 млрд рублей, из них 25–30 млрд рублей потребуется на инфраструктуру для перевалки угля. Увязка проекта с мостом, согласно документам, позволит «оптимизировать» затраты на 200 млрд рублей. Инвестор Ильинского неизвестен. Собеседники «Коммерсанта» говорят, что он определится только по завершении ТЭО моста. По словам одного из них, Ильинский имеет преимущества: он расположен на узком перешейке острова, где можно проехать с одного берега на другой.

«Оценка моста в пересчёте на километр в 3,5 раза выше, чем Крымского. Часть этих трат — госсредства: 100 млрд рублей из федерального бюджета, 90 млрд рублей от Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ), 60 млрд рублей от Корпорации развития Сахалинской области», — пишет газета.

Представитель ФРДВ комментарий изданию не дал, уточнив лишь, что сейчас его активы составляют всего 38 млрд рублей.