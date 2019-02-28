«Коммерсантъ»: Реформа госрегистрации автомобилей может оставить регионы без автомобильных номеров

С августа 2019 года Госавтоинспекция прекратит выдавать номера для автомобилей, а автовладельцам придётся изготовлять госзнаки у частных изготовителей, пишет «Коммерсантъ».

С 4 августа 2019 года вступит в силу закон «О государственной регистрации транспортных средств». Новые правила изменят жизнь автовладельцев: после покупки машины в автосалоне не надо будет ехать в ГИБДД за номерами — их напечатают прямо у дилера. При регистрации машины в Госавтоинспекции новому собственнику присвоят набор из букв и цифр, но саму металлическую пластину нужно будет заказать у частного изготовителя. Для них ФАС установила предельный тариф на изготовление автомобильного номера — 2 тысячи рублей. Знак на мотоцикл или трактор будет стоить полторы тысячи рублей, номера типа «транзит» — 200 рублей. Цена печати свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) составит от 500 до полутора тысяч рублей.

По мнению экспертов, установленный антимонопольной службой тариф ставит палки в колёса изготовителям: для начала работы им нужно получить разрешение в ГИБДД, заплатив более 100 тысяч рублей за свидетельство на один тип знаков (всего их 27), покупка пресс-оборудования обойдётся от 2 млн до 4,4 млн рублей, в зависимости от типов номеров. Кроме того, нужно платить зарплату сотрудникам, оплачивать коммунальные расходы, услуги охраны.

«Чтобы открыть официальный пункт изготовления по новым правилам, у них должно быть специальное помещение, охрана, сейф. Традиционные "палатки" у подразделений с августа будут запрещены. Предположим, часть из них аккредитуются, став изготовителями госрегзнаков. Но что будет в тех местах, где бизнес не станет этим заниматься? Человек выйдет из ГИБДД с документами, а номер ему будет напечатать негде. При этом ехать без номеров нельзя — могут лишить прав», — говорит директор ООО «Знак» Денис Алёшин.

Глава Союза производителей государственных регистрационных знаков транспортных средств Людмила Шерстнёва уверена, что в результате реформы в некоторых регионах гражданам будет негде изготовить госзнак. Кроме того, она добавила, что у салонов и дилеров нет полномочий по изготовлению СТС и непонятно, на основании чего ФАС хочет установить тарифы для этих целей. Возможно, антимонопольная служба допустила ошибку в формулировке, желая установить цены на транспортные услуги (забрать свидетельство из ГИБДД и привезти клиенту).

Кроме того, в августе при постановке машины на учёт будут присваивать госномера только того региона, где прописан владелец. Сейчас водители могут регистрировать автомобиль в любом другом субъекте Федерации, однако поправки в закон, которые вступят в силу в конце лета, сделают это невозможным.