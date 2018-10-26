«Коммерсантъ»: напавший на керченский колледж планировал его сжечь

Подозреваемый в нападении на керченский колледж Владислав Росляков планировал сжечь здание после атаки, со ссылкой на близкие к следствию источники пишет «Коммерсантъ».

В пользу этой версии, в частности, свидетельствует найденный у него в сумке «коктейль Молотова».

Следователи также изучили интернет-контакты Рослякова и выяснили, что молодой человек посещал сайты и форумы, где собирались поклонники серийных убийств и неонацисты. Кроме того, он был знаком с украинскими экстремистами (в онлайн-режиме играл с ними в Doom и другие компьютерные игры в жанре шутера) и в переписке задавал им вопросы, связанные с изготовлением бомб.

Наиболее частыми поисковыми запросами Рослякова были «дробовик», «террор», «террорист», «Сайга», «охолощенный», «переоборудование», «ИГИЛ казни». Также молодой человек смотрел в интернете видео с кадрами расправ, например расчленения людей. Свой аккаунт в Twitter Росляков назвал «Хочу умереть», а на аватар в телеграме поставил фото украинского серийного убийцы Анатолия Оноприенко.

Отец одного из одногруппников Рослякова Игорь Парасич заявил изданию, что на первом курсе тот «неоднократно с восторгом» рассказывал его сыну про эстонский фильм «Класс», снятый по мотивам массового убийства в школе «Колумбайн». При этом, по словам источников «Коммерсанта» в силовых структурах, пока нет данных о том, что Росляков был связан с «колумбайн-движением».

При планировании убийства в керченском колледже Росляков скопировал некоторые особенности нападения в американской школе «Колумбайн».