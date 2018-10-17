В Керчи при взрыве в колледже погибли 10 человек

В политехническом колледже в Керчи произошёл взрыв, со ссылкой на источник в экстренных службах пишет ТАСС.

«Взрыв произошёл сегодня днём. Есть погибшие и пострадавшие. На место происшествия следуют экстренные службы», — сообщил собеседник агентства.

РЕН ТВ, в свою очередь, сообщает о 10 погибших и 50 пострадавших, не раскрывая источник этой информации.

По данным «КерчьИнфо», в столовой колледжа взорвался бытовой газ — в помещении выбиты окна. Эту же версию подтвердили источники ТАСС и РИА Новости. По словам одного из очевидцев, неизвестный подкинул бутылку в окно первого этажа политеха, сообщает телеканал «360».

На месте происшествия работают экстренные службы, пострадавших забирают машины скорой помощи и общественный транспорт, потому что не хватает карет скорой.

На место происшествия выехал глава региона Сергей Аксенов.