Комиссия Госдумы по этике проверит высказывания Виталия Милонова

Комиссия по этике Госдумы начала проверку громких заявлений депутата Виталия Милонова («Единая Россия») о коллегах, не согласных с передачей РПЦ Исаакиевского собора. Об этом пишет РБК со ссылкой на зампреда комитета по безопасности Анатолия Выборного.

«Комиссия начала проверку. Для депутата последствия такой проверки в любом случае неприятные. Комиссия может решить попросить его принести публичные извинения, либо её решением он может быть даже лишён на время права голоса», — пояснил депутат.

Напомним, 12 февраля после крестного хода в Санкт-Петербурге в поддержку передачи Исаакиевского собора под управление и ведомство РПЦ Милонов сказал, что «христиане выжили, несмотря на то, что предки Бориса Лазаревича Вишневского и Максима Львовича Резника [члены Законодательного собрания Петербурга, которые выступили против передачи собора РПЦ] варили нас в котлах и отдавали на растерзание зверям».

После критики заявления депутата, в частности, послом Израиля в России, Милонов извинился на своей странице в социальной сети Facebook. Он отметил, что никаких намерений задеть чувства граждан по национальному признаку у него не было, как и «намерений касаться темы национальностей».

Ранее депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Алексей Ковалёв потребовал от председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина привлечь Милонова к уголовной ответственности. По мнению парламентария, депутат Госдумы должен понести ответственность за «унижение достоинства православных христиан и иудеев, возбуждение ненависти и вражды».

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Парламентская газета»