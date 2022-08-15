Коллекция Нижнетагильского музея искусств пополнилась 61 новой работой известных уральских художников

Коллекция Нижнетагильского музея изобразительных искусств пополнилась новыми работами уральских художников: Николая Левченко, Серёжи Пикассо, Леонида Ваврженчика и Евгения Вагина. Накануне празднования 300-летия Нижнего Тагила состоялась торжественная передача работ. Произведения подарили музею сами художники и их потомки.

Художник из Екатеринбурга Сергей Григорьев, известный под псевдонимом Серёжа Пикассо, подарил музею работу в авангардном стиле. В Нижнем Тагиле в 2014 году уже была его персональная выставка. По словам директора музея изобразительных искусств Марины Агеевой, художник тесно связан с городом, так как раньше здесь жил его брат. Сам Серёжа Пикассо родом из Верхней Пышмы. Подаренную картину можно будет увидеть в следующем году на выставке, приуроченной к 300-летнему юбилею Екатеринбурга. Работа Сергея Григорьева войдёт в каталог вместе с работами других екатеринбургских художников.

Пять работ музею подарил график Николай Левченко, в том числе изображения, посвящённые Нижнему Тагилу, и портрет художника Леонида Ваврженчика. Вдова Леонида Ваврженчика передала одну живописную картину с видом города и пять графических работ, среди которых есть портреты художников Вилена Мухаркина и Николая Левченко. Кроме того, 49 листов графики из разных серий пожертвовала дочь графика Евгения Вагина.