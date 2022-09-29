«Каждый ребёнок имеет право на счастливое детство». История многодетной мамы из Нижнего Тагила, усыновившей троих детей

Детей, оставшихся без попечения родителей или других родственников, в народе принято называть «детдомовские». Но в нынешних реалиях это не совсем корректно. Теперь дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, живут и проходят реабилитацию в комплексных центрах социального обслуживания населения. В Нижнем Тагиле таких центров четыре: Дзержинский, Ленинский, Пригородный и Тагилстроевский. Журналист АН «Между строк» Кира Волковских пообщалась с тагильчанкой, взявшей под опеку троих детей, и со специалистом «Школы приёмных родителей» комплексного центра социального обслуживания населения Тагилстроевского района, чтобы развеять мифы о процедуре оформления замещающей семьи.

Как отмечает специалист «Школы приёмных родителей» Ксения Ловягина, многие потенциальные родители в начале своего пути с опаской относятся к решению взять в семью «детдомовского» ребёнка по нескольким причинам. Во-первых, многих пугает бумажная волокита и страх того, что процедура может затянуться на длительное время. Во-вторых, многие боятся «плохой генетики»: мол, неродной ребёнок обязательно пойдёт по стопам своих непутёвых родителей, в какой бы среде он ни рос. В-третьих, люди боятся, что не справятся с воспитанием травмированного непростой судьбой ребёнка и не получат помощи от членов своей семьи.

Оксана и её большая семья

Всё это лишь стереотипы, уверена 33-летняя тагильчанка Оксана (имя изменено по просьбе героини. — Прим. ред.). Свою первую дочь женщина родила в 23 года, а в 2020-м забрала из комплексного центра двух девочек, которым сейчас 5 и 6 лет. В этом году Оксана решилась взять ещё одного ребёнка — младшему сынишке сейчас 4 года.

«Ещё со школы я задумывалась об усыновлении ребёнка. Помню, в 7-м классе ездила в детский лагерь в Антоновском. Там рядом был детский дом. Я уже тогда маму просила взять из этого детского дома ребёнка к нам в семью, но времена были тяжёлые, в 90-е все выживали, как могли. Конечно, маме было не до приёмных детей», — вспоминает тагильчанка.

Уже во взрослом возрасте Оксана вновь вернулась к своему давнему желанию — подарить семью ребёнку, который по каким-либо причинам был её лишён. Но жизненные обстоятельства не складывались. Сначала беременность и материнство, потом собственный бизнес, который отнимал много времени и сил.

«В 2019 году я решила, что пора. Нужно было официально трудоустроиться, чтобы был официальный доход и чёткий график работы. Это было необходимо для того, чтобы начать процедуру оформления замещающей семьи, — делится Оксана. — Как-то коллеги поехали в социально-реабилитационный центр с волонтёрской помощью, я попросилась с ними. Там увидела девочку, она с братом была. Двойняшки. Я так её полюбила, прямо с первого взгляда! И начала собирать документы, проходить обучение в “Школе приёмных родителей”».

Как рассказывает женщина, сбор бумаг был гораздо быстрее и легче, чем она думала изначально. Биологическая дочь Оксаны восприняла появление в их с мамой жизни новых сестры и брата хорошо, без конфликтов и ревности. Они вдвоём ходили в комплексный центр социального обслуживания населения Тагилстроевского района на занятия «Школы приёмных родителей».

Гостевой режим — это временное пребывание детей в семьях в выходные и праздничные дни. Такая практика помогает детям-сиротам пройти адаптацию в кругу реальной семьи. Кроме того, передача ребёнка в «гостевую» семью может служить первым шагом к усыновлению, возможностью для взрослых и малыша лучше узнать друг друга, понять, смогут ли они жить вместе.

«Мне разрешили оформить гостевое опекунство. У двойняшек мама сидела в тюрьме. Если бы после освобождения она захотела их забрать, то ей нужно было бы написать заявление о том, что она хочет устроиться на работу и воспитывать детей. По закону такому родителю даётся на поиск работы полгода. Если бы я взяла двойняшек под опеку, их бы забрали у меня и передали биологической матери. Моя дочка привыкла к этим детям, но оформить их на постоянную опеку не получилось. Дочка, конечно, была расстроена, что двойняшек мы не забрали, а взяли других девочек. Но потом привыкла», — рассказывает Оксана.

На вопрос, знают ли дети, что они взяты из учреждения государственного воспитания, Оксана удивленно смеётся и утвердительно кивает. По словам женщины, ей и в голову не приходило, что такую информацию нужно скрывать от детей или окружающих.

«Девчонки помнят свою маму, мы её с ними обсуждаем. У старшей из девочек потребность поговорить, услышать ответы на вопросы: почему мама так поступила, почему их забрали? Мы ездили смотрели дом, где они жили. Для детей это очень важно. Пусть они и были маленькие, когда остались без родителей, но всё равно помнят их и какие-то обрывки из своей прежней жизни. Сына я забрала, когда ему было два года, и даже он по фотографиям папу своего узнал».

Оксана делится, что сын про своих биологических родителей с ней не разговаривает. Но если вопросы однажды возникнут, то женщина готова ответить на все без утайки. Оксана не ограничивает контакты своих детей с их родственниками, если желание общаться обоюдное.

То, что дети приёмные, многодетная мама не скрывает не только от них, но и от окружающих. Осуждения и косых взглядов на себе Оксана никогда не замечала и не понимает, почему это в принципе может являться чем-то постыдным. Разумеется, поначалу мама и бабушка Оксаны привыкали к приёмным внукам, но сейчас они относятся к ним так же, как к родным.

«Когда мама приходит к нам в гости, она всегда приносит одинаковые подарки. У неё нет разделения на “свой” и “чужой”. А вот моя бабушка души не чает в нашем младшем сыночке. У неё он с уст не сходит. И неудивительно, ведь он обаяшка, такой хорошенький мальчик-колокольчик», — радуется многодетная мать.



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Оксана мечтает построить большой дом для своей большой семьи. Несмотря на то, что она мать-одиночка, женщина не ждёт ни от кого помощи и планирует после расширения жилплощади взять в свою семью ещё детей. Оксана категорически не верит в «плохую генетику». По её мнению, человека формирует окружение: семья, друзья, близкие, но точно не наследственность. Перекладывание проблем на генетику — это лишь снятие ответственности с себя, когда ты что-то недоглядел, чего-то недодал, уверена женщина.

«Каждый ребёнок имеет право на счастливое детство. Главное — любить и слышать своих детей», — делится Оксана.

Усыновление: от А до Я

В обществе принято называть семью, которая взяла сироту на воспитание, приёмной. Но приёмная семья является лишь одной из нескольких форм принятия ребёнка. Также в законодательстве есть такие понятия, как усыновление, опека, приёмная или патронатная семья. Вместе такие семьи называют одним словом — замещающие.

Усыновление — это форма принятия ребёнка в семью на правах кровного. После усыновления ребёнок наделяется всеми правами и долями в имуществе, как кровный ребёнок, а также имеет право на наследство.

Опека — принятие в семью ребёнка до 14 лет для воспитания. После 14 лет это уже называется попечительством, но суть остаётся той же. Обычно под опеку берут детей близких родственников, но её можно оформить и на чужого ребёнка. Договор об опеке заключается на ограниченное время, и дети под опекой всё так же числятся в базе детей на усыновление. Права опекуна ограничены: вы занимаетесь воспитанием ребёнка, но не являетесь его родителями. Вы не имеете права менять имя и фамилию ребёнка, распоряжаться его имуществом без разрешения органов опеки.

Приёмная семья — одна из форм опеки. Основное различие в том, что ребёнок берётся в семью на возмездной основе, то есть за деньги. К данной категории относится также патронат. При принятии ребёнка между родителями и органами опеки заключается договор на определённый срок. Но есть ограничения: в приёмной семье не может воспитываться более восьми детей, включая родных. Если у ребёнка есть братья и сёстры, то семья должна взять их всех. Разделение допускается в редких случаях. Размер вознаграждения приёмных родителей, суммы на содержание детей, меры социальной поддержки семьи определяет региональное законодательство.

Патронатная семья во многом схожа с приёмной, но основное различие состоит в том, что права и обязанности разделяются между патронатными родителями, органами опеки и государственным учреждением по трёхстороннему договору. Патронатный родитель выступает как работник, получающий за свою работу заработную плату.



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Какой бы ни была форма принятия ребёнка в семью, для людей, готовящихся к этому серьёзному шагу, является обязательным прохождение «Школы приёмных родителей». Такие школы есть в каждом районном комплексном центре социального обслуживания населения.

«Многие думают, что взять ребёнка — это огромная бумажная волокита. Но на самом деле это совсем не так. Больше всего времени занимает обучение в “Школе приёмных родителей”. Занятия мы всегда адаптируем под кандидатов. Мы обсуждаем с ними удобное время, поскольку многие люди работающие, чаще всего занятия проходят в будни в 18 часов. В выходные мы тоже обучаем родителей», — говорит представитель «Школы приёмных родителей» Ксения Ловягина.

Занятия проводятся в форме лекций, семинаров, практических уроков, тренингов и индивидуальных консультаций. Вся программа курса разделена на четыре блока: юридический (социально-правовой), медицинский, психолого-педагогический и социальный. В программу юридического блока включены положения законодательства в части защиты прав несовершеннолетних.

В программе медицинского блока кандидаты на роль приёмных родителей знакомятся с особенностями физического, психического состояния здоровья детей-сирот, а также с наиболее часто встречающимися отклонениями в состоянии здоровья и нарушениями в их поведении.

В программе психолого-педагогического и социального блоков родители узнают, как меняется ситуация в семье с появлением приёмного ребёнка и что необходимо сделать, чтобы наладить отношения. Также специалисты рассказывают о том, какие психологические особенности характерны для детей, узнавших, что такое сиротский опыт, плохое обращение, горе и утрата, о том, как лучше взаимодействовать с приёмным ребёнком, педагогами, органами опеки и попечительства и иными организациями.

В 2022 году в программу были включены занятия, на которых присутствуют уже действующие приёмные родители, имеющие за плечами огромный опыт по воспитанию детей, оставшихся без попечения родителей. Эти семьи-«стажисты» с удовольствием делятся своим бесценным опытом со слушателями школы. Главное, для чего нужны подобные встречи, — помочь будущим замещающим родителям перенять знания и опыт.

Ещё один миф о приёмных и опекунских семьях: для того чтобы стать замещающим родителем, нужно обязательно состоять в браке. Здесь стоит отметить, что если одинокий человек искренне желает принять в семью ребёнка, то никто этому мешать не будет.

«Один человек вполне может стать замещающим родителем, таких семей у нас на сопровождении много, вот и Оксана тому отличный пример», — уверяет Ксения Ловягина.

Главная цель «Школы приёмных родителей» — помочь кандидатам в замещающие родители разобраться в своих мотивах, личных возможностях и психологической готовности к приёму ребёнка. Для школы очень важно дать знания, необходимые для успешной взаимной адаптации семьи и ребёнка. Специалисты на всех этапах оказывают всестороннюю поддержку кандидатам и уже состоявшимся замещающим семьям.

Слушатели «Школы приёмных родителей» обеспечиваются информационными и методическими материалами по всем темам. По окончании курса они проходят собеседование и получают свидетельство.



Выпускники «Школы приёмных родителей» / группа Тагилстроевского центра социального обслуживания во «ВКонтакте»



С начала 2022 года «Школу приёмных родителей» в Тагилстроевском районе прошли и закончили 18 человек. Девять выпускников уже приняли в свои семьи детей. На учёте в центре состоит около 200 семей, в которых воспитываются более 300 детей.

Специалисты отделения сопровождения замещающих семей и после окончания школы продолжают работу с семьёй, оказывая социально-правовые, социально-педагогические, социально-психологические услуги.

«У нас оказывается любая психологическая помощь на бесплатной основе. Мы выезжаем на дом, всегда помогаем как родителям, так и детям. Все семьи, что закреплены за нашим участком, всегда в тесном контакте с нами. Мы оказываем сопровождение 24/7. А ещё в нашем центре с октября этого года начнёт свою работу “Академия приёмного родителя”. Это новый проект, предназначенный для состоявшихся замещающих родителей, которые после принятия ребёнка в семью столкнулись с различными психологическими и педагогическими трудностями», — говорит Ксения.

Для подопечных и их родителей специалисты комплексного центра социального обслуживания Тагилстроевского района организуют досуг: проводят интересные и познавательные конкурсы, мастер-классы, походы, поездки, концерты. Семьи собираются в центре, чтобы поговорить, обсудить насущные проблемы и вопросы.