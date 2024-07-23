Прокуратура оштрафовала судоводителя за нарушения правил эксплуатации судов и перевозки пассажиров на акватории Тагильского пруда

Нижнетагильская транспортная прокуратура оштрафовала судоводителя после проверки правонарушений в сфере безопасности людей на акватории городского пруда. Нарушения были выявлены в ходе совместного патрулирования, которое провели сотрудники Уральской транспортной прокуратуры и Инспекторским отделением Нижнего Тагила Центра ГИМС ГУ МЧС России по СО, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Выявлены факты нарушения правил перевозки пассажиров водным транспортом, в том числе перевозка несовершеннолетнего пассажира без спасательного жилета (нарушение устранено на месте). Также установлено незарегистрированное маломерное судно, обнаружены нарушения правил содержания и эксплуатации баз для стоянки маломерных судов.

«По результатам проверки судоводитель привлечён к административной ответственности по ч. 3 ст. 11.8 КоАП РФ, подготовлены проекты 2 представлений об устранении нарушений закона, должностное лицо приглашено в прокуратуру для возбуждения дела об административном правонарушении по ст. 11.12 КоАП РФ», — сказали в ведомстве.

В Уральской транспортной прокуратуре отметили, что проверки продолжаются.

Напомним, 28 июля 2023 года в вечернее время на Тагильском пруду едва не произошла трагедия. SUP-бордист Иван Подмазов с семьёй и друзьями катались на сапах и каяках вдоль «Тагильской лагуны». Когда группа возвращалась, жену и ребёнка Ивана, которые находились на одном сапе, сбила моторная лодка. Женщина долгое время находилась в реанимации и только в октябре вернулась домой. После случившегося полиция Нижнего Тагила возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Осенью материалы были изъяты из производства дознания отдела полиции № 16 и направлены в СК по Ленинскому району, так как в действиях водителя лодки усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного, морского и внутреннего водного транспорта лицом, управляющим лёгким (сверхлёгким) воздушным судном или маломерным судном, за исключением случаев, предусмотренных частью первой настоящей статьи и статьи 271.1 настоящего кодекса, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо причинение крупного ущерба). В мае текущего года администрация Нижнего Тагила официально запретила кататься на SUP-досках в тёмное время суток и при неблагоприятных погодных условиях. Также в документ был внесён ряд иных ограничений, с которыми Иван не согласен. Совместно с другими SUP-бордистами он планирует оспорить постановление мэрии в суде.