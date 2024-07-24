В Нижнем Тагиле задержали наркоплантаторов

Четверо жителей Нижнего Тагила задержаны сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков в ходе оперативно–разыскных мероприятий. Как рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», у мужчин изъяли более килограмма марихуаны.

Первым задержали 33-летнего курьера, который ранее уже был судим за хранение наркотиков. В момент задержания мужчина сбросил на землю свёрток, в котором находилось три пакета с растительным веществом. Их он приобретал для дальнейшего сбыта. В дальнейшем оперативники задержали двух 40-летних мужчин, один из которых ранее привлекался к уголовной ответственности по статье 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества), и мужчину 41 года, организовавших выращивание наркосодержащих растений, их обработку и сбыт.

«При осмотре квартир подозреваемых, одна из которых использовалась, как теплица для выращивания запрещенных кустов, следственно–оперативной группой были обнаружены вещественные доказательства их преступной деятельности: несколько контейнеров со взрослыми растениями, пластиковые контейнеры с готовым к употреблению наркотиком, электронные весы. Все изъятые в ходе оперативных мероприятий наркотические вещества были направлены на исследование в экспертно–криминалистический центр Управления МВД Нижнего Тагила, по результатам которого из незаконного оборота изъято более килограмма запрещенных веществ», — рассказали в ведомстве.

По словам начальника следственного подразделения отдела полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» подполковника юстиции Натальи Ульяновой, в отношении мужчин следствием возбуждены уголовные дела по фактам сбыта и покушения на сбыт наркотических средств в значительном и крупном размерах. Курьеру и одному из организаторов преступного бизнеса избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, ещё двое находятся под домашним арестом.