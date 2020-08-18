Картина тагильского музея искусств стала частью выставки об эпохе застоя в Третьяковской галерее

В Государственной Третьяковской галерее 7 июля открылась масштабная выставка-исследование «Ненавсегда. 1968–1985», посвящённая эпохе застоя. Картина «Тир» художника Александра Петрова из коллекции Музея изобразительных искусств Нижнего Тагила стала частью новой экспозиции московской галереи.

Выставка «Ненавсегда. 1968–1985» является частью трилогии, посвящённой советскому послевоенному искусству периодов оттепели, застоя и перестройки. Всего будет представлено более 500 произведений живописи, скульптуры и графики российских и зарубежных художников. Также в экспозицию вошли архивные материалы, документация перфомансов и отрывки фильмов об эпохе застоя.

«Масштабная выставка-исследование задумана как вторая часть трилогии, посвящённой послевоенному советскому искусству и включающей в себя выставки о трёх исторических периодах — оттепели, застое и перестройке. Но если в проекте “Оттепель” (ГТГ, 2017) основное внимание кураторов было уделено стилевым тенденциям и общим идеям эпохи, выставка, посвящённая эпохе застоя, предполагает анализ индивидуального и массового сознания на материале художественных произведений, и это первая попытка подобного анализа», — отмечает куратор выставки.

Картина «Тир» создана в жанре гиперреализма и посвящена теме экологической катастрофы. Героями произведения являются сама природа и человек. По мнению искусствоведов, эта картина считается одним из главных шедевров московского художника-гиперреалиста Александра Петрова. Выставка «Ненавсегда. 1968–1985» будет работать в Третьяковской галерее до 11 октября.