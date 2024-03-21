Как создать свой чат-бот в Telegram? На площадке СОФПП стартует бесплатное онлайн-обучение

В течение двух дней на площадке Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) пройдёт бесплатная онлайн-программа для самозанятых «Создание чат-ботов в Telegram». 25 и 26 марта участники смогут научиться с нуля создавать сценарии для чат-ботов и создавать их во «BKонтакте», Telegram и Viber. Об этом расскажет Дарья Фарберова, ведущий специалист по трафику в крупной IT-компании «Контур», сертифицированный таргетолог «ВКонтакте». В рамках совместного проекта «PRO образование» СОФПП и АН «Между строк» мы пообщались с Дарьей и узнали, какие задачи для бизнеса могут решать чат-боты.

Чат-бот — это автоматизированная система общения с потенциальными или текущими покупателями, благодаря ему происходит коммуникация в режиме онлайн, которая не зависит от времени ответа менеджера. Самое главное преимущество чат-ботов — автоматизация и быстрота коммуникации. Человеческий фактор в данном случае исключается. Чат-боты могут решать разные бизнес-задачи, чаще всего их используют как инструмент продаж.

«Например, мы оказываем услуги химчистки и нам нужно чётко и оперативно отвечать клиентам, принимать их заказы. В таком случае наша задача — автоматизировать общение, чтобы потенциальные клиенты не ушли к конкурентам, здесь важен каждый час. Когда менеджер долго не отвечает на сообщение, этот момент может быть решающим в принятии решения клиентом. Поэтому мы создаём такой чат-бот, который сможет задавать наводящие вопросы: что нужно почистить, какая длина изделия. Узнав все подробности в автоматизированном режиме, чат-бот затем сможет передать заказ в работу менеджеру. Это самое распространённое преимущество, по которому чат-боты используются в бизнесе», — рассказывает Дарья Фарберова.

Помимо этого, чат-боты могут использоваться в целях «прогрева» аудитории. В таком случае главная задача — довести потенциального клиента до продукта или услуги. Их можно также создавать для привлечения людей на мероприятия. Благодаря чат-ботам у бизнеса появляется возможность несколько раз «соприкоснуться» с клиентом. При помощи автоворонок, которые можно создавать в чат-ботах, «холодных» (с точки зрения степени потребности) покупателей можно постепенно довести до момента, где они совершат определённое целевое действие: купят продукт, зарегистрируются или оставят заявку. Подробно о том, как разработать сценарий автоворонки, Дарья расскажет во время уроков.

«Я буду обучать собирать чат-боты в достаточно простых с точки зрения интерфейса и интуитивно понятных конструкторах. Понятно, что крупные компании привлекают для этого разработчиков, так как любой чат-бот можно написать с нуля, но нам это не нужно. У конструкторов, с которыми мы будем работать, чаще всего есть 14 дней пробного периода, этого времени достаточно для бизнеса, чтобы протестировать чат-бот, понять, решает ли он необходимые задачи. И если результат устроит, тогда стоит подключать платные тарифы в чат-ботах», — отмечает Дарья.

Как автоматизировать процессы во «ВКонтакте», она покажет на базе сервиса Senler. Он бесплатный, у него нет пробного периода, но если в дальнейшем вы привлекли в свой чат-бот много подписчиков, нужно покупать тариф, стоимость которого 350 рублей в месяц. Специалист также расскажет о конструкторе Bothelp в Telegram и Viber, его бесплатный период составляет 14 дней, но далее можно подключать платные тарифы либо создавать новые чат-боты.

По словам Дарьи, в «Контуре», где она является ведущим специалистом по трафику, чат-боты в основном используют для автоматизации общения с текущими клиентами. В этом случае чат-бот представляет собой классическую техподдержку, когда нужно быстро ответить и направить клиента с его вопросом в нужный отдел. Для новых клиентов компании используют автоворонки, чтобы привлечь слушателей на вебинары или консультации для бизнеса.

Если вы хотите научиться экономить время и ресурсы своего бизнеса благодаря чат-боту, то программа Дарьи поможет разработать собственного помощника. Ссылка на регистрацию для участия в бесплатном онлайн-интенсиве СОФПП: https://b24-1qd2tz.bitrix24.site/crm_form_event/?mid=18830

Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом РФ.