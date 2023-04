«Как развить хобби до масштаба своего дела». Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства проведёт онлайн-форум для самозанятых

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) 27 апреля проведёт онлайн-форум для самозанятых «Как развить хобби до масштаба своего дела», регистрация уже открыта, сообщили в фонде.

Участники форума узнают, как выработать стратегию и спланировать будущее своего маленького бизнеса, стоит ли масштабироваться и за счёт чего это можно сделать, как «раскачать» бренд и найти клиентов, если нет бюджета на продвижение, как спланировать жизнь в новом статусе и не выгореть.

«Численность самозанятых в Свердловской области продолжает расти высокими темпами. За 2022 год прирост составил 61%. По состоянию на конец февраля в регионе зарегистрировано больше 195 тысяч плательщиков налога на профессиональный доход. Фонд оказывает им всестороннюю поддержку: им доступны консультационное сопровождение, бесплатные обучающие практикумы и курсы, вебинары, финансовая поддержка, возможность участвовать в ярмарках. Форум для самозанятых — это такой концентрат пользы, где можно почерпнуть много разных идей для развития», — рассказал директор СОФПП Валерий Пиличев.

В числе спикеров мероприятия — основатель компании «Брежнев Консалтинг» Вадим Брежнев, специалист в сфере деловых коммуникаций и «сарафанного» маркетинга Мария Кульбицкая, стилист и визуализатор Евгения Савелкова, основатель бренда MOM, I AM THE RICH Анастасия Русакова, SMM-копирайтер и автор блогов для предпринимателей Оксана Романова, юрист для IT- и онлайн-бизнеса Екатерина Логинова, практикующий психолог Елена Козлова и другие. Свои вопросы спикерам участники форума смогут задать в чате.

«Регулярно вести социальные сети — самый дешёвый способ рассказать о себе и своём деле. При этом у начинающих блогеров часто возникает ряд сложностей вроде этой: “Я не знаю, о чём и как говорить”. Как будто в тот момент, когда они начинают писать о себе, они не ощущают себя самими собой. Их личность куда-то уходит, уступает место чему-то искусственному, чему, как они думают, надо соответствовать. Долго в таком напряжении не протянешь, закономерно, что очень скоро закончатся и энтузиазм, и контент. Я дам инструмент, как быть собой и рассказывать о своём деле естественно и без натуги, при этом генерить темы и поводы один за другим», — отметила Оксана Романова.

Начало форума в 10:00, участие бесплатное. Зарегистрироваться можно на сайте СОФПП. Мероприятие проводится в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».