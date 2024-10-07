Как придумать успешный продукт: семь шагов от бизнес-аналитика Натальи Семёновой (ВИДЕО)

Творчество позволяет находить новые, оригинальные решения, которые могут дать компании преимущество над конкурентами. Новые идеи и подходы могут сделать продукт или услугу более привлекательными для клиентов. Семь ключевых шагов, которые помогут сделать бизнес-идею настоящим хитом, составила основатель Высшей школы имиджа и стиля, бизнес-аналитик Наталья Семёнова. Секретами создания успешного продукта она поделилась на прошедшем в Екатеринбурге тренинге для предпринимателей на площадке Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП).

Шаг первый: Анализируем рынок и существующие продукты.

Перед тем как начать создавать новый продукт, вам поможет насмотренность, необходимо провести анализ рынка и существующих аналогов. Проанализируйте целевой рынок, узнайте о функциональности продуктов конкурентов и проведите SWOT-анализ. Это поможет выявить сильные и слабые стороны вашей идеи и сформулировать лучшую концепцию. Не забудьте обратить внимание на отзывы потребителей о существующих продуктах — это поможет вам понять, чего именно не хватает на рынке.

Шаг второй: Метод Scamper.

Для генерации новых идей используйте метод Scamper. Он включает в себя замену, комбинирование, адаптацию, модификацию, альтернативное использование, исключение элементов или изменение структуры вашей идеи. Этот метод является отличным способом найти новые подходы и улучшить вашу концепцию. Например, подумайте, как можно адаптировать существующий продукт под нужды вашей целевой аудитории или какие элементы можно исключить для упрощения использования.

Шаг третий: Определяем личные и бизнес-ценности.

Задайте себе важные вопросы о том, что для вас действительно имеет значение. Какие у вас ценности? Что вас вдохновляет? Понимание своих личных и бизнес-ценностей поможет вам лучше сформулировать концепцию продукта и определить его уникальность. Ответьте на вопрос: «Для чего мой продукт нужен миру?» Это осознание станет основой для дальнейших шагов.





Шаг четвёртый: Формулируем уникальное торговое предложение.

Задаваясь вопросами о том, кому нужен ваш продукт, насколько он актуален и кто из конкурентов уже предлагает аналогичное решение, вы сможете создать уникальное торговое предложение (УТП). УТП позволит вам выделиться среди конкурентов и привлечь больше клиентов. Не забывайте, что ваше предложение должно быть ясным и запоминающимся — это поможет вам установить эмоциональную связь с вашей аудиторией.

Шаг пятый: Следим за функциональностью.

Функциональность вашего продукта должна соответствовать образу жизни потребителей и быть актуальной. Как утверждает Наталья Семёнова, за дизайном стоит не красота, а функциональность. И именно функциональность продукта определяет его красоту. Регулярно собирайте обратную связь от пользователей и вносите необходимые улучшения — это поможет вам оставаться на шаг впереди.

Шаг шестой: Учитываем социальные тренды (идеи).

Определите, к каким социальным трендам относится ваш продукт. Социальные тренды — это отражение актуальных интересов и потребностей общества. Например, тренд на здоровье включает в себя отслеживание калорий и занятия спортом, тогда как «редизайн тела» подразумевает постоянное стремление людей к изменениям во внешности. Понимание этих трендов поможет вам лучше позиционировать продукт на рынке.



Шаг седьмой: Будьте открытыми и инновационными.

Будьте готовы к экспериментам и новым идеям. Современный мир требует открытости и прозрачности, поэтому смело пробуйте новые подходы и технологии, но не забывайте о своих главных ценностях.

Программа реализуется в соответствии с задачами нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Пройти бесплатные практико-ориентированные курсы для самозанятых в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства можно по самым разным темам. Следите за анонсами мероприятий СОФПП и участвуйте.