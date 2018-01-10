«Известия» сообщили о начале реформы спецподразделений Росгвардии

Начавшаяся масштабная реформа спецподразделений Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардии) предполагает объединение специальных отрядов быстрого реагирования (СОБР), отрядов милиции особого назначения (ОМОН), отдельных разведывательных отрядов (ОРО) и отрядов специального назначения (ОСпН, спецназ) в управления сил специального назначения (УСпН) Росгвардии, со ссылкой на ведомство пишут «Известия».

«Новые управления будут организованы по территориальному принципу и отвечать за определённые регионы страны. Замыкаться УСпН будут непосредственно на руководство Росгвардии, а точнее — на Главное управление Сил специального назначения ФСВНГ, сформированное весной прошлого года. Помимо силовых подразделений, в УСпН планируется включить авиацию: авиаотряды специального назначения, которые ранее были переданы ведомству из МВД», — отмечается в публикации.

В Росгвардии пояснили, что «все изменения рассчитаны на повышение эффективности силовой составляющей».

Отмечается, что реформа уже идёт: в частности, в Московской области создано первое экспериментальное УСпН Росгвардии, которое находится на территории оперативной дивизии имени Дзержинского. В новую структуру вошли СОБР из Долгопрудного и части ОМОН, расквартированные в Щёлково, Сергиевом Посаде, Подольске. В Росгвардии подтвердили создание нового центра, но от дальнейших комментариев отказались.

Уточняется, что второе УСпН появится в Пятигорске уже в 2018 году, в него войдут 17-й отряд СпН, части 98-го специального моторизованного полка и ОМОН. Из Москвы работу таких УСпН будет курировать Главное управление ССпН Росгвардии.