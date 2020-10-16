«Известия»: к концу года население России может уменьшиться на 352 тысячи человек

Население России может уменьшиться к концу года на 352,5 тысячи человек и на 1,2 млн человек — до 2024 года, со ссылкой на прогноз правительства в обновлённой версии единого плана по достижению национальных целей до 2030 года пишут «Известия».

В предыдущей версии единого плана прогнозировалось, что по итогам 2020 года убыль составит 158 тысяч человек, по новым оценкам численность россиян сократится на 352,5 тысячи. Хуже показатели были только в 2006 году, когда население страны уменьшилось на 373,9 тысячи человек.

Ранее ожидалось, что в 2021 году население сократится на 81,5 тысячи, а затем перейдёт к росту: в 2022–2024 годах соответственно на 8,3, 58,3 и 67,6 тысячи человек. По новому прогнозу убыль будет стабильной: численность уменьшится на 290, 238, 189 и 165 тысяч. Таким образом, до 2024 года население сократится на 1,2 млн человек.

Издание отмечает, прогноза на 2025–2029 годы в плане нет, в 2030-м ожидается, что прирост населения составит 10 тысяч.