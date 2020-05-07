Изолированные в Тагиле. Руководитель центра «Мой бизнес» Сергей Федореев — о хайпе, неэффективных мессенджерах и шахматах с дедушкой по Skype

С начала пандемии коронавируса и введения режима самоизоляции особенно пострадал средний и малый бизнес. Количество обращений в Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства за займами, консультациями и информационной поддержкой увеличилось в апреле в разы. Руководитель центра «Мой бизнес» в Нижнем Тагиле Сергей Федореев сегодня работает в усиленном режиме. Он рассказал АН «Между строк» о слезах сотрудников и ненависти к мессенджерам, пятичасовом дистанте, а также игре на скрипке через WhatsApp и в шахматы по Skype. Читайте его монолог.

Искренне возненавидел мессенджеры — самый неэффективный способ общения

Центр «Мой бизнес» в условиях ограничительных мер свою работу не приостановил. Я, как и в мирное время, каждый день на месте, правда из-за удалёнки половину своих сотрудников не видел вживую уже больше месяца. В центре непривычно тихо, приём ведём только по предварительной записи. С предпринимателями общаемся преимущественно по телефону и в мессенджерах. Искренне возненавидел мессенджеры — это самый неэффективный способ общения. Нагрузка выросла в разы: сейчас по займам в работе столько заявок, сколько было за весь прошлый год. Ну и наша горячая линия оправдывает своё название — 1400 звонков за апрель.

Когда коллеги из Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства спрашивают меня, как дела в Тагиле, я отвечаю, что мои девочки перестали улыбаться. Очень много негатива выплёскивается именно на них, иногда они звонят мне, чтобы прореветься или выговориться, а потом снова принимаются за работу. Девчонки молодцы, понимают, что предпринимателям сейчас ещё сложнее.

Вместо сессий в Москве учимся по 5 часов на дистанте

До всех этих событий мы сборной командой центра «Мой бизнес», Нижнетагильского технологического института и Союза художников прошли отбор в акселератор Агентства стратегических инициатив по тематике создания креативных кластеров. Должны были летать на сессии в Москву. Вместо этого по 5 часов в день учимся на дистанте в Zoom. Очень интересный опыт: занимаются 60 человек из 20 регионов одновременно, при этом используются преимущественно активные формы обучения, не просто лекции. Будем брать его на вооружение и использовать в работе.

Напомню, для творческих уральцев на территории старого Демидовского завода под Нижним Тагилом в ближайшем будущем появится «АртРезиденция». Сейчас мы вместе с представителями художественного сообщества и собственником этого завода ищем инвесторов для реализации культового проекта.

Не облизываем дверные ручки и не едим с пола

Какие меры предосторожности принимаем? Не облизываем дверные ручки и не едим с пола — в общем, ведём себя как обычно. Дополнительно к этому ограничили прямые контакты с дедушками и бабушками. Соблюдаем масочный режим во время поездок в магазин. Прогуливаемся исключительно в поле рядом с домом.

Игра на скрипке через WhatsApp и шахматы с дедушкой по Skype

Дети у меня взрослые (26 лет на двоих), предоставлены сами себе. Первые две недели самоизоляции, прямо скажу, раздолбайничали, потом втянулись в новый формат обучения. Говорят, что физику и математику проще понять, когда учитель объясняет очно, но какие-то предметы интереснее изучать дистанционно. У дочки занятия по скрипке через WhatsApp, сеансы игры в шахматы с дедушкой по Skype. Сын готовит обед и ужин, тыл прикрыт. Мама у нас тоже продолжает работать.

Коллеги шутят, что мой самый развитый skill — «тут-и-тамность». Тяжелее всего мне удаётся переживать ограничение в передвижениях. Пытаюсь компенсировать это пробежками и катанием на велосипеде. Не очень-то помогает. Хотя похудел на 8 кг. На днях во время одной из пробежек с братом на Муринских прудах увидели, как какой-то «красавчик» выгружает мусор из манипулятора прямо в лесу. Как простые тагильские пацаны, мы, естественно, до него докопались, убедительно объяснили, что так делать нельзя.

Мы живём в эпоху хайпа. В 2011 году на хайпе была альтернативная энергетика, в 2014-м — блокчейн, потом криптовалюты, коптеры, дополненная реальность и беспилотный транспорт. Каждая такая вспышка обещала нам сиюминутные необратимые изменения тектонических масштабов. А что в результате? Основные конфликты развиваются вокруг углеводородов, разговоры о замещении национальных валют криптовалютами остались в прошлом, и беспилотные электромобили всё ещё остаются экзотикой из роликов в YouTube. На фоне всех этих историй, даже несмотря на то, что я поддерживаю введение ограничительных мер, остаётся устойчивое ощущение — мы это уже проходили.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».