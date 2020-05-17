Изолированные в Тагиле. «Бодрый колясочник» Максим Зяблицев — об отменённой реабилитации, новых возможностях во время карантина и плюсах для «земного шарика»

Тагильчанин Максим Зяблицев — один из тех, кого сложно испугать трудностями. Он научился преодолевать их задолго до пандемии. Его главное испытание пришлось на 2004 год. С друзьями на мальчишнике в саду Максим прыгал в пруд с обрыва, но нырнул слишком глубоко, от удара серьёзно повредил позвоночник. Он прошёл через многое, чего обычный человек даже представить себе не может, но нашёл силы жить дальше. И в сентябре прошлого года тагильчанин выиграл конкурс «Мистер Цивилизация — Урал» в Екатеринбурге. Максим является куратором инклюзивных проектов Российского движения школьников (РДШ), путешествует и ведёт активную жизнь в соцсетях, называя там себя «бодрым колясочником». Мог ли такой человек испугаться ограничений из-за коронавируса? Конечно, нет. Максим рассказал журналисту АН «Между строк», как повлияла на его жизнь пандемия, какие возможности дал ему режим самоизоляции и почему к карантину стоит относиться как к правительству.

Несмотря ни на что, нужно проводить такое обучение

С этого года я куратор инклюзивных проектов в РДШ. И на самом деле наша работа не приостановилась, она просто перенеслась в онлайн. Мы уже провели три урока через Zoom для ребят из политехнической гимназии. Сейчас мы немножко перестраиваем систему работы. Мы, так скажем, отошли от нашего плана, который у нас был в офлайне. Обычно у нас первый урок теоретический, где мы рассказываем про инвалидность, про средства, которые помогают людям. На втором уроке мы делили ребят на группы, давали им листы, и в течение 15 минут они рисовали школу будущего, применяя те знания, которые получили на первом уроке. На третьем уроке мы рассказывали про профессии. Ребята были в тех же командах, мы им давали форму инвалидности (например, человек на коляске, человек с ограничением по зрению или слуху), и они уже размышляли и писали список тех профессий, где эти люди могут работать. Сейчас мы немного изменили план, и теперь на втором уроке мы говорим о профессиях, а на третьем даём задание что-то нарисовать, либо написать какой-то рассказ, либо презентацию сделать на тему школы. Больше творчества и возможностей у ребят появилось. Конечно, если офлайн ты смотришь на аудиторию, ты её видишь, ты видишь глаза, то здесь этого, по сути, нет. Потому что из 20 учеников на видео решается лишь 10 процентов, эти же 10 процентов активно участвуют в диалоге. Почему не приостановили такие занятия? Потому что, несмотря ни на что, нужно проводить такое обучение, да и от ребят обратная связь идёт хорошая. Они заинтересованы в этом, им интересно, так зачем это нарушать?

Появилось больше возможностей

Сейчас появилось больше возможностей выйти в онлайн, пройти там какие-то курсы, обучение. Теперь у меня больше времени на это появилось, не скажу, что прям мега много времени стало, но оно есть. Кроме того, у нас в корпоративном университете РДШ тонны вебинаров, курсов. Стараюсь развиваться в тех направлениях, которые не мог себе позволить до карантина. До книжки я так и не добрался, конечно, но постараюсь. На YouTube сейчас смотрю достаточно интересного писателя Цыпкина. Они с Хабенским до карантина ездили по городам, читали всякие мини-рассказы Цыпкина, а сейчас перешли в онлайн и теперь эти же рассказы читают на камеру. Тексты достаточно юморные и со смыслом, и я сейчас по одному рассказику в день слушаю. Также сейчас прохожу курс организации мероприятий. Я в него вписался ещё до карантина, откладывал иногда, но сейчас периодически смотрю.

Отмена реабилитации

У меня была запланирована реабилитация в областном центре в Екатеринбурге как раз на май, но из-за этой ситуации с коронавирусом всё отменили, я думаю, до следующего года. У них там всё это распределено, и запись у них за полгода минимум. Там должны были быть стандартные ЛФК, тренажёрный зал, электростимуляция, массаж, бассейн. Это больше для поддержания здоровья. Я не сильно расстроился из-за отмены, мне не принципиально, помимо этого достаточно событий в жизни. Ну да, была бы возможность две недели пожить в Екатеринбурге, потусить, но ничего страшного. Сейчас тренировки, разминки провожу в домашних условиях. Тут почти ничего не изменилось.

С вирусом как с правительством

Что касается вируса, это как с правительством Российской Федерации: с ним связываться не надо, но о том, что оно есть, нужно знать. Так же и со всей этой ситуацией. Здесь я вижу достаточное количество плюсов. И если философски к этому всему относиться, как я отношусь, то очень много плюсов для нашего земного шарика, для природы, для Вселенной, для энергии. И выигрывают на самом деле все: и люди, и планета. Но вот эти все вещи нужно реально соблюдать. Та же маска: ну пошёл ты в магазин, ну надень ты эту маску, с тобой ничего не произойдёт, если ты несколько минут в этой маске пройдёшь. Те же полтора метра, а руки мыть — это вообще must have. Тот же Мойдодыр, вспомните, это элементарная гигиена.