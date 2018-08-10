Из-за вспышки острой кишечной инфекции из оздоровительного лагеря под Сысертью экстренно вывозят детей

Департамент образования администрации Екатеринбурга в соответствии с предписанием Роспотребнадзора принял решение закрыть детский лагерь «Чайка» под Сысертью, где шесть детей заболели острой кишечной инфекцией, пишет Znak.com со ссылкой на мэрию.

«Сегодня все 145 детей, отдыхающих в лагере, будут организованно вывезены из него и доставлены к Театру юного зрителя, где будут переданы родителям», — заявили в горадминистрации, добавив, что всем родителям на встрече детей будет выдана памятка о возвращении денежных средств.

6 августа дети разных возрастов из разных отрядов пожаловались на боль в животе, рвоту, недомогание. Состояние всех детей удовлетворительное, госпитализации в медицинские учреждения не потребовалось, отмечает издание.

В лагерь прибыли специалисты Роспотребнадзора. По факту вспышки острой кишечной инфекции начала проверку и прокуратура. По данным надзорного ведомства, организацией детского лагеря занимается МКУ «Департамент образования администрации Екатеринбурга». Питание в загородном учреждении организовано индивидуальным предпринимателем. Приготовление пищи осуществлялось на территории лагеря на пищеблоке.

От работы отстранена мойщица посуды, у которой обнаружен норовирус, предположительно явившаяся источником заражения.