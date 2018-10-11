Из-за спецэфира про Ингушетию в редакцию «Дождя» пришла полиция

В редакцию телеканала «Дождь» пришли полицейские, сообщают сотрудники в телеграм-канале СМИ. По словам работников издания, это связано с запланированным на 16:00 (мск) спецэфиром о конфликте между Чечнёй и Ингушетией.

«Уже с утра внезапно к нашей редакции приехали полицейские и 2 автозака. Говорят, охранять нас будут в целях безопасности», — говорится в сообщении телеканала.

Ожидается, что для участия в эфире придут ингушские активисты, выступающие против передачи спорных земель.

Напомним, 26 сентября Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение о границе между республиками. Согласно документу, Чечне перешла часть Надтеречного района Ингушетии, а взамен Ингушетия получила равносильную территорию на границе с Малгобекским районом. В тот же день в Магасе прошёл митинг против передачи земель Чечне. С 4 октября в городе продолжаются массовые протесты против соглашения.