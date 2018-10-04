В Ингушетии силовики открыли стрельбу на митинге против передачи земель Чечне

Сотрудники правоохранительных органов открыли стрельбу на митинге в центре Магаса, сообщил «Дождю» председатель местного отделения «Яблока» Руслан Муцольгов. О пострадавших не сообщается.

На митинге собрались около 5–10 тысяч человек, сказал Муцольгов. Люди выступают против ратификации соглашения о границе между Чечней и Ингушетией. Депутаты Ингушетии утвердили документ.

Ранее, 26 сентября, Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение о границе между республиками. Согласно документу, Чечне перешла часть Надтеречного района Ингушетии, а взамен Ингушетия получила равносильную территорию на границе с Малгобексим районом. В тот же день в Магасе прошёл митинг против передачи земель Чечне.