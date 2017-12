​​​​​​​Из-за схода поезда с рельсов в США пострадали более 100 человек

Три человека погибли и более 100 пострадали при крушении поезда Amtrak в штате Вашингтон в США, сообщает CNN. У четырёх пострадавших — серьёзные ранения.

Попавший в аварию поезд совершал первую поездку по новому маршруту, проложенному для того, чтобы сократить длительность путешествия между Сиэтлом и Портлендом. В январе и феврале 2017 года власти штата провели проверку новых путей.

#breaking Ongoing live video coverage of the #Amtrak501 #AmtrakCascades derailment between Seattle and Portland. Several deaths reported. Watch live coverage at https://t.co/MxI35Cz0Os pic.twitter.com/qXpqOynQEb

— KGW News (@KGWNews) 18 декабря 2017 г.