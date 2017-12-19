​​​​​​​Из-за схода поезда с рельсов в США пострадали более 100 человек

Три человека погибли и более 100 пострадали при крушении поезда Amtrak в штате Вашингтон в США, сообщает CNN. У четырёх пострадавших — серьёзные ранения.

Попавший в аварию поезд совершал первую поездку по новому маршруту, проложенному для того, чтобы сократить длительность путешествия между Сиэтлом и Портлендом. В январе и феврале 2017 года власти штата провели проверку новых путей.

Поезд с 77 пассажирами и семью членами экипажа упал с железнодорожного моста на крупное шоссе. Он двигался со скоростью 130 километров в час. Авария произошла примерно в 70 километрах от Сиэтла. Среди раненых есть и водители, на которых обрушились вагоны. Ранее сообщалось о шести погибших, однако местные власти не подтвердили эту информацию.

Президент компании Amtrak Ричард Андерсон заявил, что на рельсах в момент аварии не была активирована система Positive Train Control, которая автоматически замедляет поезд и останавливает его, если состав движется слишком быстро. Всего с путей сошли 13 вагонов из 14. Национальная комиссия по безопасности транспорта направила в Вашингтон комиссию из 20 человек для расследования произошедшего. NBC со ссылкой на собственные источники отмечает, что в качестве возможной причиной аварии рассматривают превышение машинистом скорости.