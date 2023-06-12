Из истории тагильских названий: посёлок Старатель

Посёлок Старатель, находящийся в 10 километрах от центра Нижнего Тагила, всё время воспринимался большинством тагильчан как отдельный населённый пункт, хотя формально он является частью Ленинского района. Официальная история города, написанная в основном в 50-х годах прошлого столетия, гласит, что первый камень в основание первого дома в посёлке Старатель был положен в 1937-м, после двух лет изыскательских и планировочных работ, производимых Главным артиллерийским управлением Красной армии Наркомата обороны СССР. В те годы в окрестностях города предполагалось сооружение двух полигонов — «Северного» и «Южного». Полигон «Северный» должен был стать частью военного завода по выпуску химических боеприпасов, позднее получившего название НТХЗ, и располагался вблизи завода. А полигон «Южный» должен был стать основной испытательной площадкой для так называемого завода № 63, который разместился на производственных площадях вагоноремонтного завода, позднее ставшего Высокогорским механическим заводом — ВМЗ. Но скоро название «Южный» было заменено другим — «Старатель».

По одной из версий, переименовали полигон по имени железнодорожной остановки, которую в конце XIX века проводники пассажирского поезда Камасино — Екатеринбург называли не иначе, как «разъезд Старатели». В 30-х годах ХХ века разъезд официально получил название «Старатель», а через два десятка лет стал внеклассной станцией с двумя платформами и пятью железнодорожными путями.



Железнодорожный разъезд «Старатель» на карте 1936 г. (скан. неизв. авт. / фрагмент ориг. изображения)

(https://i.mycdn.me/i?r=AyH4iRPQ2q0otWIFepML2LxRNWQLMMGZ2bob7qagH2TE-g)



Другая версия гласит, что полигон получил своё название от имени маленького посёлка золотодобывающей артели, что мыла золото в бассейнах речек Руш и Капасиха в 1907–1916 годах. До недавнего времени эта версия была слабо подкреплена документально. Согласно отрывочным сведениям, в 1906 году на Авроринском заводе была построена паровая драга, которую сначала пустили по речке Чёрной. Первый опыт эксплуатации этой машины дал хороший результат, и драгой начали пользоваться на малых реках Нижнетагильского округа. К 1916 году многие золотые прииски, принадлежащие ранее Демидовым, были проданы иностранным компаниям, которые начали свою деятельность на Урале с реорганизации производства. Как следствие, большинство нерентабельных артелей были ликвидированы. Вслед за ними исчезли и посёлки старателей вблизи малых рек, впадающих в Тагильский пруд. Одним из них был посёлок старателей вблизи реки Руш.

Однако исследования, проведённые екатеринбургскими учёными в 2003–2007 годах, позволяют нам говорить, что история посёлка Старатель началась в первой половине XIX века, в 1824 году, и началась она со скандала.

В 1821 году тагильский крестьянин Дружинин доложил приказчику нижнетагильской конторы, в недавнем прошлом полицмейстеру Нижнетагильской управы благочиния Петру Семёновичу Соловьёву о том, что им были обнаружены несколько месторождений «песошного золота» в окрестностях тагильского завода. В тот год Пётр Семёнович уже «сидел на тюках», готовясь к переезду в Санкт-Петербург, куда его собрался переводить Николай Никитич Демидов. Соловьёв назначил на новые прииски «своих людей» — Ивана Макарова и Фёдора Шептаева, — а сам выехал в столицу принимать дела Петербургской домовой конторы господ заводовладельцев.



И. Ф. Макаров и Ф. А. Шептаев (неизв. худ., XIX в. / фрагменты ориг. изображения / общ. достояние)



Потомки посессионных крестьян Иван Фёдорович Макаров и Фёдор Абрамович Шептаев, известные тагильчанам как талантливые крепостные механики, за свои изобретения были возведены в ранг заводских служащих по приказу Николая Никитича Демидова, который ценил в своих работниках «умелости, кои приносят заводам прибыток», и был щедр на материальные и моральные поощрения. Крепостные крестьяне, отмеченные в донесениях заводских приказчиков, получали не только денежные премии, но и различные льготы и высокие должности за новаторские предложения, изобретения, усовершенствования и даже просто за верность хозяину. Правда, не каждый из них мог с выгодой распорядиться хозяйской милостью, не каждый мог пройти испытание властью. Фёдор Шептаев и Иван Макаров, пользуясь положением надзирателей приисков, вскоре начали приворовывать и деньги, и золотой шлих, но делали это бездарно и были быстро уличены в махинациях.

Слухи о жуликоватых приказчиках дошли до столицы и грозили обернуться громким скандалом — ведь закон, позволяющий частным лицам вести добычу драгметаллов, хоть и был обнародован, но вступал в силу только в 1824 году. С трудом Николаю Никитичу удалось избежать широкой огласки этого случая, и «для установления на Тагильской даче привычного порядка» он возвратил на Урал уже знакомого нам Петра Соловьёва. Тот быстро навёл порядок на существующих приисках и организовал разведку и разработку новых. Одним из новых приисков, начавших работу благодаря усердию Соловьёва с 1824 года, стал Рушевский золотой прииск, открытый в бассейне рек Ключи и Руш.

Поначалу добыча рушевского золота была незначительна, прииск работал нестабильно. Лишь после того, как в 1827 году там был найден золотой самородок весом 1 фунт и 18 золотников, интерес к этому месту со стороны Демидовых вырос необычайно. Наиболее активно разработка прииска велась в периоды с 1827 по 1830 и с 1834 по 1842 год. В те времена прибыли от добыча золота возросли так, что Демидовы закупили для старательских работ около 500 семей крепостных крестьян в Могилёвской и Черниговской губерниях. Для того чтобы исключить хищение с приисков золотого песка и самородков и свести к минимуму обман со стороны старателей, на приисках стали открываться «весовые избы» — приёмные пункты, где доверенные люди производили взвешивание намытого золота, вели его учёт и обеспечивали доставку драгоценного металла в Нижнетагильское правление заводов.

Вокруг таких пунктов часто строились посёлки, где жили старатели. Появился старательский посёлок и на Рушевском прииске, в том месте, где сейчас находятся сады «Старатель-1» и «Дорожник-1». Большинство старательских посёлков были временными, но посёлок Рушевского прииска простоял до прекращения золотодобычи в 1916 году. Причиной этому были близость Невьянского тракта (дороги, что связывала Нижнетагильский завод с Невьянском и далее с Екатеринбургом) и Уральской горнозаводской железной дороги, которая была пущена эксплуатацию в 1896 году. Для удобства отправки намытого золота и доставки рабочих с прииска и на прииск между посёлком Ключики и селом Николо-Павловским, на месте нынешней станции Старатель, был учреждён нетарифный остановочный пункт, правда не имевший названия.

После Октябрьской революции и Гражданской войны о Рушевском прииске на некоторое время позабыли. Но уже в 1924 году в бассейн Тагильского пруда и малых рек, питающих его водой, снова вышли старые демидовские драги.

Паровая драга Авроринского завода (фото Н. Ф. Лагунова, 1906–1909 гг. / общ. достояние) Паровая драга Singer (фото неизв. автора, 1910–1914 гг. / общ. достояние)

В Нижнем Тагиле была создана артель «Старатель», в которой трудилось много людей из числа тех, кто занимался добычей золота в прежние времена, а техническое обслуживание драг взяли на себя механики треста «Востокметаллургмонтаж». Вскоре вблизи посёлка Ключики была организована ремонтная база, рядом с которой были построены бараки для временного проживания артельщиков. База получила название «Старатель», а через какое-то время это же название было присвоено и остановочному пункту на железной дороге.

Но прежде, чем здесь возвели испытательный полигон и посёлок для его персонала, рядом с разъездом Старатель появился ещё один объект, история которого тесно связана с историей Нижнего Тагила. Ещё не закончилась Гражданская война, а Совет народных комиссаров РСФСР 30 мая 1921 года принял декрет «Об организации домов отдыха трудящихся». В скором времени при Нижнетагильском совете народных депутатов была создана авторитетная комиссия, в задачу которой входило обеспечить строительство первого в городе дома отдыха. Члены комиссии обследовали окрестности и выбрали участок вблизи посёлка Ключики. Большую роль в выборе места сыграла близость к пруду и железной дороге. Строить первый тагильский дом отдыха поручили тресту «Востокметаллургмонтаж». Работа началась в 1927 году и велась по проекту ленинградского архитектора Александра Тишкевича. Для строителей были возведены жилые бараки, столовая и школа. Стройка шла ударными темпами, и уже через год дом отдыха был открыт для тагильчан. Первыми отдыхающими в 1928 году стали строители «Востокметаллургмонтажа». Популярность дома отдыха стремительно росла. Уже через два года встал вопрос о замене жилых барачных корпусов на более комфортные бревенчатые двухэтажные корпуса. В это же время исполкомом было принято решение об организации круглогодичного пребывания детей в доме отдыха. К 1939 году завершилось строительство основных объектов дома отдыха и главного корпуса, где, помимо столовой с пищеблоком, разместились клуб, библиотека и физкабинет. После начала войны с Финляндией дом отдыха перепрофилировали в военный госпиталь. В 1940 году и до июля 1941-го «Руш» принимал рабочих Нижнего Тагила и их детей, а в 1941–1946 годах снова стал госпиталем (№ 1374), который был расформирован только в 1946-м. И в том же году в доме отдыха появилось второе отделение — санаторное. Начиная с 1947 года «Руш» становится санаторием круглогодичного посещения.



В доме отдыха «Руш» (фото неизв. автора, 1940–1950-е гг. / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/prigorod-n-tagila//V-dome-otdyha-Rush-foto-vtoroj-poloviny-40-h-gg..jpg)



Постепенно в санатории строится своя котельная, пуск которой позволил заменить печное отопление и обеспечить горячее водоснабжение, система канализации, лодочная станция и танцплощадка. Появились и аэросолярий, и новая водогрязелечебница, две артезианские скважины, водонапорная башня. Кроме этого, для персонала санатория был построен 70-квартирный благоустроенный жилой дом. Строительство велось силами треста «Тагилстрой». К началу 1950-х годов «Руш» становится одним из самых известных учреждений здравоохранения в Свердловской области.



Санаторий «Руш» (фото С. Пудовкина, 50-е гг. / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/prigorod-n-tagila//Sanatorij-Rush.jpg)



С тех пор материально-техническая база санатория постоянно росла и улучшалась. В 1978 году здесь было открыто клинико-диагностическое отделение, новые массажные и процедурные кабинеты. В январе 1980-го на «Руше» заработало единственное в области отделение на 30 мест по долечиванию больных, перенесших острый инфаркт миокарда.

Что касается испытательного полигона боеприпасов, то посёлок вокруг него вырос чуть раньше того, как на самом полигоне 1 октября 1939 года был произведён первый выстрел.

Специфический закрытый профиль испытательного полигона, безусловно, повлиял на развитие социально-бытовой сферы в посёлке. За 50 лет здесь были построены школа, три детских комбината (сад и ясли), музыкальная школа (ныне входящая в структуру Детской школы искусств № 2), Дом культуры «Салют», парк и стадион, пожарная часть, открыты филиалы центральной городской библиотеки и Демидовской горбольницы.

По понятным причинам памятников истории и архитектуры на территории посёлка нет.

В 1975 году, к 30-летию Победы, здесь был установлен памятник жителям Старателя, павшим в боях за Родину в годы Великой Отечественной войны. Автором монумента стал известный тагильский скульптор Михаил Павлович Крамской.



Фото НТМИИ / фрагмент ориг. изображения

(http://virtual.artmnt.ru/uploads/monumentums/000/016/1524389948.jpg)



(с) 2023. Дмитрий Кужильный для АН «Между строк»