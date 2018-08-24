Историей тагильчанина Максима Герта, получившего 11,5 лет за лечебный отвар из Перу, заинтересовался Первый канал (ВИДЕО)

Первый канал рассказал в федеральном выпуске новостей историю художника Максима Герта, уроженца Нижнего Тагила, который получил 11,5 лет тюрьмы за перуанское зелье, которое он привёз в Москву из Латинской Америки. Напиток Айяуаска Герту посоветовали пить местные шаманы, чтобы вылечить спину. Но на таможне выяснилось, что снадобье содержит наркотическое вещество диметилтриптамин, а значит, художник — контрабандист.

«Защита уже подала апелляцию и настаивает на повторной экспертизе. Впрочем, подобных историй, когда люди везут с отдыха экзотические масла, лекарства, еду, даже не подозревая, что в состав могут входить вещества, запрещённые в России, много», — рассказывает журналист Первого канала.

Адвокат Александр Железников, например, рассказал историю своего доверителя, который привёз в Москву конопляное масло. Его ему прописал европейский врач, чтобы вылечить ихтиоз, но в России на москвича завели уголовное дело.

«Дело открыли, но удалось доказать отсутствие злого умысла — кожное заболевание, диагноз! Срок дали условный», — говорится в сюжете Первого канала.

Максиму Герту так не повезло — Домодедовский суд посчитал, что у него был умысел, и дал ему 11,5 лет тюрьмы. Родственники, друзья и коллеги художника из Нижнего Тагила, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов страны теперь пытаются помочь ему и организовали сбор подписей, чтобы апелляционная инстанция отменила первоначальный приговор и приняла по делу более гуманное решение.

Как уверяет адвокат Герта Владимир Бригадин, его подзащитный не знал о свойствах шаманского зелья, не прятал бутылку в багаже. Максима задержали в аэропорту в марте 2017 года, уже год он находится под арестом. Тагильчанин переехал в Москву около восьми лет назад, работал декоратором в ЦУМе. В конце августа ему исполнится 35 лет.