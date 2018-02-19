Источник «Ведомостей» из ЧВК «Вагнер» рассказал о 50 погибших в Сирии гражданах РФ и Украины

В результате удара международной коалиции в сирийской провинции Дейр-эз-Зор 7 февраля погибли 50 граждан России и Украины. Об этом «Ведомостям» сообщил источник в частной военной компании «Вагнер». Собеседник издания отмечает, что изначально было известно о 23 погибших, а через несколько дней цифра выросла до 50. Ещё 70 человек получили ранения различной степени тяжести. Специалисты считают, что для уточнения числа погибших потребовалось какое-то время. Также, возможно, кто-то умер уже после обстрела, находясь в госпитале.

Напомним, международная коалиция во главе с США нанесла удар по отрядам, наступавшим на позиции «Сирийских демократических сил» 7 февраля. После этого американские и российские СМИ сообщили, что в результате удара погибли российские наёмники из ЧВК «Вагнер».

13 февраля агентство Bloomberg написало, что в результате авиаудара коалиции во главе с США в Сирии погибли около 200 человек, сражающихся на стороне сирийского правительства, большинство из них — «наёмники из России». По данным агентства, десятки из них находятся на лечении в военных госпиталях Москвы и Санкт-Петербурга. Гибель четырёх граждан России подтвердили журналистам их родственники.

Минобороны и другие российские ведомства официально не подтвердили потери среди россиян. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле не обладают информацией, «которая позволяла бы делать какие-то выводы». Также он говорил, что Владимир Путин не принимал решение о засекречивании данных о погибших и раненых в Сирии россиянах.