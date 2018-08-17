Инспектора тагильского управления Ростехнадзора осудили за взятку в 200 тысяч рублей

В Кировграде к четырём годам колонии общего режима приговорена бывший инспектор Нижнетагильского территориального управления Ростехнадзора Оксана Колясникова. Установлено, что женщина в ноябре — декабре 2017 года проводила плановую выездную проверку в ООО «Агрофирма Северная». В ходе проверки выяснилось, что производственные площадки «Красноуральская» и «Кировградская» у агрофирмы арендует ООО «Куратье», занимающееся птицеводством. Инспектор предложила представителю компании заплатить 200 тысяч рублей за сокрытие информации о нарушениях.

«В ходе встречи с представителем юридического лица в одном из кафе Кировграда в рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия Колясникова была задержана с поличным», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Кроме тюремного срока, экс-инспектор должна выплатить в пользу государства 800 тысяч рублей. Также ей запрещено занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления в течение трёх лет. Приговор в законную силу не вступил.