Инспектора Нижнетагильского управления Ростехнадзора будут судить за взятку в 200 тысяч рублей

В Кировградский суд передано уголовное в отношении бывшего государственного инспектора Нижнетагильского территориального управления Ростехнадзора, подозреваемой в получении взятки. По версии следствия, в декабре 2017 года сотрудница Ростехнадзора проверяла местную агрофирму, где были выявлены недостатки.

«Организацию могли привлечь к административной ответственности вплоть до приостановки деятельности. Но женщина предложила не включать информацию о выявленных нарушениях в итоговый акт, — уточнили в прокуратуре. — Позже сотрудница Ростехнадзора встретилась с представителем агрофирмы в кафе и получила от него 200 тысяч рублей».

За нарушение закона женщине грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.