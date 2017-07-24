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24 Июл 2017 16:20 | Метки: Новости

Индекс ОПОРЫ RSBI: деловая активность малого и среднего бизнеса приблизилась к докризисному уровню

Москва, 24 июля 2017 – Индекс Опоры RSBI зафиксировал рост деловой активности МСБ (малого и среднего бизнеса), показатель самочувствия бизнеса во 2 квартале 2017 года вырос на 4 единицы и составил 52,8 пункта*. По данным совместного исследования Промсвязьбанка и «ОПОРЫ России», такая динамика обеспечена улучшением доступности финансирования и оживлением инвестиционной активности.

Наиболее уверенный рост наблюдается в среднем бизнесе: подъем деловой активности в этом сегменте идет на протяжении года и сейчас находится на крайне высоком уровне. В микро- и малом бизнесе деловая активность из зоны падения только переходит в зону роста. Стоит отметить, что в микро-бизнесе пока можно констатировать скорее стагнацию, чем уверенный рост.

«Начало 2017 года сопровождалось падением Индекса RSBI по всем показателям, особенно ощутимо в микро- и малом бизнесе. Повышение деловой активности в сегменте МСП во втором квартале стоит рассматривать сдержанно: экономика еще испытывает последствия экономической рецессии 2015–2016 г., а модель устойчивого долгосрочного роста до конца не выработана», – заявил Александр Калинин, президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

Показатель доступности финансирования после снижения в 1 квартале 2017 года вновь перешел к высоким темпам роста, которые не наблюдались с 2015 года. Согласно данным ЦБ объем выдачи кредитов МСБ  с начала года увеличился на 13,4%. 

«Улучшению доступности кредитования способствовало уменьшение ключевой ставки ЦБ, вследствие чего банки снизили ставки по кредитам, и сокращение на 10% доли банковских отказов в выдаче кредитов для МСБ. Вместе с этим, бизнес по-прежнему живет на собственные средства и неохотно берет кредиты», – отмечает Александр Чернощекин, старший вице-президент – руководитель блока «Средний и малый бизнес» Промсвязьбанка.

Улучшение показателя доступности финансирования повлияло на рост количества предпринимателей (19%), которые наращивали инвестиции в развитие своего бизнеса. Стоит отметить, что данный показатель близок к докризисному уровню, когда таких МСП было 25%. В 3 квартале 2017 году увеличивать инвестиции планируют 26% компаний. 

Кадровый показатель индекса закрепился в зоне роста и достиг практически докризисных показателей. Во 2 квартале 12% предпринимателей наращивали штат, последний раз такое значение наблюдалось в 3 квартале 2014 года.

Во 2 квартале на фоне роста практически всех компонентов индекса, в продажах наблюдается снижение показателей, которые не смогли преодолеть 50 пунктов. В то же время в 3 квартале 2017 года можно ожидать улучшение ситуации: рост выручки прогнозируют более трети (35%) предпринимателей, а падения – всего 8%.

* Данные представлены с учетом корректировок методик расчета композитного индекса RSBI: 
В индексе доступности финансирования был исключен из формулы вопрос, связанный с  потребностью кредитования. В рамках наблюдения была выявлена ее высокая зависимость от легкости/сложности получения кредитов. Исходя из этого, данный вопрос не оказывал существенного влияния на динамику индекса.
В кадровой части был исключен раздел, связанный с динамикой оплаты труда. С текущего квартала расчет раздела производится на базе данных по изменению числа персонала. Наши наблюдения показали, что компании всегда либо повышают уровень з/п персоналу, либо оставляют его неизменным. Это несколько искажало реальные процессы.
Наибольшее влияние на RSBI оказала корректировка расчета индекса инвестиций. Он был разложен на две составляющие: индекс компаний, увеличивающих инвестиции, и индекс компаний, наращивающих и осуществляющих инвестиции. Для расчета композитного значения мы используем только последний индекс, т.к. он расширяет репрезентативность, включая мнение компаний, в том числе и сокращающих инвестиции.

Промсвязьбанк и «ОПОРА РОССИИ» реализуют совместное исследование самочувствия бизнес-ожиданий малого и среднего предпринимательства - «Индекс Опоры RSBI» с середины 2014 года. С ноября 2015 года к организаторам проекта присоединился Банк «Возрождение».
Индекс рассчитывается на основе опроса более 2 000 руководителей  компаний малого и среднего бизнеса в 21 регионе России. Выборка отражает мнение российских предпринимателей в целом, а также в отраслевом разрезе - торговля, сфера услуг и производство и в разрезе размера бизнеса.

О Промсвязьбанке

ПАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 154 млрд рублей по состоянию на 01.07.2017 согласно данным по РСБУ. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 50,0343% обыкновенных акций банка, 11,7457% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития, 10% - НПФ «Будущее», 9,9999% - НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие», входящим в одну группу лиц, 10% – ПАО МКБ в рамках РЕПО. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВВ-» Standard & Poor’s (прогноз негативный), «Ba3» Moody’s Investors Service (прогноз негативный), а также национальный рейтинг от рейтингового агентства Эксперт РА на уровне «ruA» (прогноз стабильный).  В рейтинге «РБК 500: Рейтинг российского бизнеса» по итогам 2015 года Промсвязьбанк занимает 85 место. Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook. Сеть банка насчитывает около 300 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер - PSBR). www.psbank.ru

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