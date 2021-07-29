Guide PRO. Зачем нужна электронная подпись и как её получить в Нижнем Тагиле?

Правительство РФ недавно анонсировало перевод всех госуслуг в цифровой формат. К 2024 году все документы, справки, выписки в стране будут выдавать в электронном виде. А это значит, что рано или поздно каждому жителю России придётся столкнуться с таким явлением, как электронно-цифровая подпись (ЭЦП). В нашем новом выпуске Guide PRO расскажем, что это такое, почему ЭЦП пригодится не только предпринимателям и как её можно получить уже сегодня.

Что такое электронная подпись?

Это информация в электронно-цифровой форме, с помощью которой можно идентифицировать физлицо или юрлицо без его личного присутствия. Существует три вида ЭЦП.

Простая — комбинация из логина и пароля на портале «Госуслуги». Она подтверждает, что электронное обращение было отправлено конкретным лицом.

Усиленная неквалифицированная электронная подпись — это две уникальные последовательности символов, которые связаны между собой. Этот вид подписи не только идентифицирует отправителя, но и подтверждает, что с момента подписания документ не менялся.

Усиленная квалифицированная электронная подпись подтверждается сертификатом аккредитованного удостоверяющего центра и приравнивается к бумажному документу с собственноручной подписью. Сертификат выдается на USB-носителе (специальной флешке).

Зачем нужна электронная подпись?

Юрлицам и ИП она нужна для сдачи отчётности по НДС, НДФЛ онлайн, взаимодействия с контрагентами. Также ЭЦП даёт возможность подписывать заявки на тендеры и тендерную документацию в электронном виде, регистрировать электронные сделки с недвижимостью.

Физлицам ЭЦП упрощает взаимодействие с госорганами, работодателями, вузами. Физлицо с использованием электронной подписи может обмениваться документами с удалённым работодателем, подать судебный иск или жалобу в электронном виде, подать документы на поступление в вуз или суз без личного присутствия. Также без электронной подписи невозможно стать инвестором на инвестиционных площадках. Подробнее с информацией об инвестициях и пассивном доходе можно познакомиться в нашем большом материале.

Я физлицо, где я могу получить электронную подпись?

Физические лица могут получить услугу в МФЦ. Для этого нужно взять с собой в многофункциональный центр паспорт гражданина РФ, СНИЛС, заявление на выдачу электронной подписи (форму можно скачать на сайте госуслуг).

Отделения МФЦ в Нижнем Тагиле:

— улица Космонавтов, 45, телефон: 8 (343) 273-00-08; часы работы: с понедельника по воскресенье с 08:00 до 20:00.

— улица Металлургов, 46б, телефон: 8 (343) 273-00-08; часы работы: с понедельника по воскресенье с 08:00 до 20:00.

— проспект Вагоностроителей, 64, телефон: 8 (343) 273-00-08; часы работы: с понедельника по воскресенье с 08:00 до 20:00.

Куда обращаться юрлицам?

С 1 июля 2021 года квалифицированную электронную подпись можно получить в Федеральной налоговой службе бесплатно. Раньше услуга была платной, предоставляли её исключительно в коммерческих удостоверяющих центрах.

Для получения сертификата ЭЦП нужно предоставить заявление, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), свидетельство о государственной регистрации, паспорт, СНИЛС и носитель ключевой информации (токен) для записи сертификата и ключа электронной подписи.

Более подробную информацию можно получить на сайте ФНС и по телефону Единого контакт-центра налоговой службы России 8-800-222-22-22.

Я оформил электронную подпись и больше могу не возвращаться к этому вопросу?

Не совсем. «Срок годности» сертификата электронной подписи не превышает 12 месяцев. Чтобы избежать перебоев в работе, сертификат нужно вовремя продлевать. Сделать это можно не позднее чем за 20 дней до окончания действия сертификата в МФЦ или налоговой.

Если срок действия сертификата электронной подписи закончится, перевыпустить его не получится — вам придётся оформлять его заново.