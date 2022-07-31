Guide PRO. Нашёл на улице птенца: как не навредить и как помочь?

В начале и середине лета жители Нижнего Тагила могут заметить на дороге, тротуаре или в кустах у обочины птенцов. Именно летом пернатые появляются и на свет и некоторые из них могут выпасть из гнезда, и тогда без помощи человека им не обойтись. О том, как помочь птице, если вы нашли её на улице, что делать и куда звонить, расскажем вместе с создателем и руководителем нижнетагильского реабилитационного центра «Солнечная птица» Юлией Жеребцовой в новом выпуске рубрики Guide PRO.

Я нашёл на улице птенца, что делать дальше?

Для начала нужно взять коробку, сделать в ней дырочки, а на дно постелить салфетку. Затем аккуратно поместить туда птицу. Коробку закрыть. Птицы тяжело переносят стресс, и некоторые могут погибнуть от страха, поэтому в темноте и тишине им будет намного комфортнее.

Важно! Птенцы бывают двух категорий: слёток и взрослый птенец. Чтобы определить, кто перед вами, нужно посмотреть на оперение. Слёток — маленький птенчик в пуху, без плотного оперения, который только начинает познавать мир и вылетать из гнезда. Взрослый птенец — с оперением, может самостоятельно добывать пищу.

Что делать, если помощь нужна взрослой птице?

Взрослая птица может оказаться хищной. Чтобы поймать раненую или больную особь, нужно взять сачок. Если под рукой нет нужного предмета, накройте птицу плотной одеждой, создав своеобразный кулёк. Так пернатые вас не поранят.

Травмированных птиц нельзя переворачивать на спину и поить водой, так как при наличии черепно-мозговой травмы может произойти кровоизлияние в мозг.

Как понять, нужна ли птице моя помощь?

Помощь требуется птице не во всех случаях. Если вы нашли одинокого птенца, нужно перенести его в ближайшее безопасное место — подальше от дороги и сооружений. Постарайтесь в течение часа понаблюдать за тем, будут ли его кормить родители. Если никто из взрослых птиц не подлетел, можете смело забирать птичку домой. Обязательно нужно помогать стрижам и голубям. Таких птенцов родители вне гнезда не докармливают.

Также помощь нужна раненым, истощённым, попавшим в беду птицам, которые выглядят болезненно и слабо и подпускают человека близко к себе.

Чем кормить птицу?

Зачастую люди совершают типичные ошибки при кормлении пернатых. Все птицы разные, одним категорически нельзя есть червяков, другим — насекомых. Так, совам, ястребам, канюкам и другим хищным можно употреблять в пищу только дичь: мышей, крыс, цыплят — и ничего больше. Насекомоядные и маленькие птички питаются насекомыми либо муравьиными яйцами, мухами, комарами, брюшками кузнечиков. Всё это можно приобрести в зоомагазине.

Какие меры безопасности нужно принимать при взаимодействии с птицей?

Птицы могут быть заражены различными инфекциями, поэтому нужно до и после контакта с пернатым мыть руки с мылом. Не нюхайте, не обнимайте, не целуйте птенца, не подносите его к лицу, ведь птица может вас поранить. У пернатых существует правило: если противник не имеет глаз, значит, он слепой, уязвим и не сможет никого съесть.

Где в Нижнем Тагиле могут оказать помощь птице?

Если вы нашли на улице птицу, обязательно обратитесь к специалисту, который ответит на все ваши вопросы и даст рекомендации. Единственный реабилитационный центр в Нижнем Тагиле

«Солнечная птица» даёт бесплатные консультации, также здесь могут принять на передержку птицу или слётка. Номера для связи: 8 (922) 137-47-29, 8 (982) 697-21-33. По этим телефонам можно узнать всё необходимое: вид птицы, чем её кормить, куда доставить, что предпринять.

Если по телефону не ответили сразу, не волнуйтесь, волонтёры обязательно перезвонят, как только освободятся.

Реабилитационные центры в Свердловской области

Одним из крупнейших центров по реабилитации, содержанию и разведению хищных птиц является «Холзан». Он находится на территории базы отдыха «Сова» в посёлке Кашино. Номер телефона для консультаций: 8 (3437) 46-32-29.

Центр реабилитации хищных и домашних животных «Альфа» расположен в селе Новоипатово. Телефон для связи: 8 (922) 228-00-00.

В Полевском существует фонд помощи бездомным животным «Добрые руки». Телефон: 8 (950) 657-84-33.

Важно понимать, что основная задача реабилитационных центров — лечить и адаптировать, а затем выпускать животных на волю. Поэтому центры реабилитации не занимаются коллекционированием птиц и животных, не проводят экскурсии. Диким птицам и животным нужен покой. Для них человек — это опасность и стресс.