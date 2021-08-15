Guide PRO. Как восстановить потерянные документы в Нижнем Тагиле

Когда мы теряем свои вещи, в которых могут находиться документы, то сразу начинаем паниковать. Согласны, ситуация неприятная, ведь, скажем, без водительского удостоверения нельзя сесть за руль. Но сильно волноваться всё же не стоит: эмоциональное здоровье дороже, да и любую важную бумагу можно без проблем восстановить. В новом выпуске Guide PRO рассказываем, как восстановить утерянные или украденные документы и сколько это будет стоить.

Куда идти, если потерян или украден паспорт?

В первую очередь нужно обратиться в ближайшее отделение полиции, рассказать о том, что произошло и какие вещи пропали. После этого вам выдадут талон-уведомление о приёме заявления о происшествии.

Если этого не сделать, сотрудники внутренних органов могут оштрафовать вас за проживание без паспорта. Размер штрафа варьируется от 3000 до 5000 рублей.

Какие нужны документы для восстановления паспорта?

Для восстановления утерянного паспорта вам понадобятся:

заявление об утрате паспорта;

заявление о выдаче (замене) паспорта;

две чёрно-белые или цветные фотографии размером 3,5 на 4,5 см;

документы воинского учёта (при наличии соответствующего основания);

свидетельство о заключении брака, свидетельство о расторжении брака (при наличии указанного факта);

свидетельства о рождении детей, не достигших 14-летнего возраста (при наличии и желании указать их в паспорте).

Также необходимо уплатить госпошлину. Сделать это можно несколькими способами. Через любой банк — 1500 рублей. Через портал «Госуслуги» — 1050 рублей. Квитанцию на оплату госпошлины за замену паспорта можно получить в МФЦ.

Куда нести собранные документы?

Подать заявление на новый паспорт можно в отделе по вопросам миграции на Победы, 43а или в городских МФЦ по адресам: Космонавтов, 45, Металлургов, 46б, проспект Вагоностроителей, 64.

Также заявление можно отправить через портал «Госуслуги», но в этом случае вам всё равно придётся прийти в МФЦ или отдел миграции, чтобы предоставить оригиналы документов и получить новый паспорт.

Срок оформления паспорта составляет 10 дней, если документы поданы по месту жительства, и 30 дней — во всех остальных случаях. А с 1 июля 2022 года срок оформления паспорта будет составлять не более пяти рабочих дней вне зависимости от места подачи заявления.

А что если я потерял и водительское удостоверение?

Для восстановления водительских прав понадобятся паспорт, заявление на выдачу нового удостоверения и квитанция об уплате пошлины в размере 2000 рублей. При оплате через «Госуслуги» можно сэкономить, заплатив всего 1400 рублей.

Медицинская справка для восстановления прав не обязательна. Но со справкой новые права выдадут на 10 лет. Без справки — на срок, оставшийся по старым правам.

Обратиться с документами можно в отдел ГИБДД на Огнеупорной, 83. Также документы принимаются в МФЦ и через портал «Госуслуги».

Срок рассмотрения заявления в МФЦ — не более 10 дней. При подаче заявления через «Госуслуги» процедура рассмотрения документов и изготовления нового удостоверения занимает 2-3 дня. Во всех случаях готовые права печатают при вас в ГИБДД.

Как восстановить документы, выданные ЗАГСом?

Вы можете восстановить любой документ, выданный ЗАГСом: свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о перемене имени, свидетельство об установлении отцовства, свидетельство об усыновлении и свидетельство о смерти.

Подать документы можно в отделе ЗАГС по месту жительства или пребывания, в любом отделении МФЦ (за исключением случаев, когда за сведениями об умершем обращается не родственник).

Какие документы нужно собрать?

Чтобы восстановить свидетельства ЗАГСа вам потребуются:

заявление (не требуется при подаче документов онлайн);

документы, удостоверяющие личность;

квитанция об уплате госпошлины;

если менялись Ф.И.О. — документы о смене имени (свидетельство о перемене имени, свидетельство о заключении брака, свидетельство о расторжении брака);

если нужен повторный документ на усыновлённого ребёнка — удостоверение опекуна (попечителя);

если нужен повторный документ на умершего — свидетельство о смерти (при наличии), документы, подтверждающие родство, либо документы, подтверждающие заинтересованность в получении документа;

нотариально удостоверенная доверенность на представителя — если нет возможности подать документы лично.

Пошлина за выдачу новых свидетельств составляет 350 рублей. Если оплачивать через «Гоcуслуги» — 245 рублей. Новое свидетельство должно быть выдано в течение 30 дней.