Guide PRO. Как психологически подготовить первоклассника к школе без стрессов и слёз

До начала учебного года остаётся совсем немного времени. В стрессе все: родители, ищущие скидки на школьные принадлежности, ученики, пытающиеся прочитать за неделю весь список заданной на лето литературы. В недоумении и будущие первоклашки, которые пока вообще не понимают, что такое школа и чего от неё ждать. Тому, как психологически подготовить вчерашнего детсадовца к новому этапу в жизни, посвящён наш сегодняшний выпуск Guide PRO. Его нам помогли составить психолог и педагог начальных классов.

Начало учебного года для бывшего детсадовца — стресс. Как ему помочь?

Новый коллектив, новые требования, правила и нагрузки. Первые месяцы у выпускников детских садов уходят на адаптацию к новым условиям. И тут важен настрой родителей.

«Поступление ребёнка в первый класс — это, конечно, непростой момент для всей семьи, но уровень напряжения и настроение при этом могут быть разными. Самое главное — позитивный настрой родителей. Каждый день разговаривайте с ребёнком после школы, интересуйтесь его друзьями, увлечениями. А вот наказания за неудачи в обучении могут привести к тому, что ребёнок вообще не захочет ничего делать ни в школе, ни дома, начнёт считать себя неудачником», — говорит детский и семейный психолог Центра семейной терапии и консультирования Юлия Багина.

Психолог рекомендует обсуждать школу с ребёнком только в позитивном ключе. И не пугать его своими страхами перед 1 сентября. Наоборот, рассказывайте весёлые истории из своей школьной жизни, показывайте фотографии и ждите этого праздника вместе с ребёнком.

Зачем нужен этот пресловутый режим дня?

Для подготовки к школе распорядок дня крайне важен. Он придаёт ребёнку уверенности, уменьшает тревогу. При этом важно не переусердствовать — излишне скурпулёзное и строгое соблюдение расписания может превратиться в лишний стресс.

«То, что ребёнок капризничает по утрам, даже если он хорошо выспался, может означать или вашу тревогу за него в школе, или его нежелание по какой-то причине идти в школу. Если всё в порядке, то, скорее всего, капризов не будет», — считает Юлия Багина.

Также важно, чтобы перед школой ребёнок хорошо отдохнул, считает учитель начальных классов Ирина Александровна.

«Перед школой ребёнку нужен отдых от детского сада минимум месяц. Родители ходят в отпуск на работе, но при этом забывают о необходимости отпуска для своего ребёнка. Ребёнок тоже человек, ему тоже нужно отдыхать», — говорит педагог.

Зачем учить до школы, пусть учителя всему научат

Если ребёнок подготовлен к школе интеллектуально — умеет читать и писать, хорошо эрудирован для своего возраста, — ему будет эмоционально легче на уроках, он быстрее будет справляться с заданиями, будет чувствовать себя уверенно. Конечно же, большая ответственность в этом вопросе лежит на маме и папе, которым нужно развивать любознательность будущего школьника.

«Учите ребёнка искать информацию! Современные дети не воспринимают ничего, кроме картинок, — растёт поколение свайпающих по экрану людей. Нужно учить детей простому восприятию информации из окружающей среды. Нужно гулять с детьми, обсуждать с ними увиденное. Дети не знают, какие деревья растут около дома, откуда молоко в магазине и из чего получается хлеб, который они с мамой вчера покупали», — говорит учитель начальных классов Ирина Александровна.

Также, по мнению педагога, важно ещё до школы скорректировать логопедические дефекты, если они есть. Иначе школьнику будет сложнее учиться писать. Когда вместо одних звуков в слове ученик произносит другие, ошибки в письме неизбежны.

Сколько времени займёт адаптация к школе?

У каждого ребёнка привыкание к школе происходит по-разному: кому-то мало полгода, а кому-то достаточно нескольких недель. Родителям не стоит сравнивать школу с работой, считает психолог Юлия Багина. Это может вызвать негативные эмоции, ведь дети видят, что с работы родители приходят уставшие и ждут не дождутся выходных.

Также не стоит запрещать маленькому школьнику брать с собой в школу любимую игрушку, которая будет напоминать ему о доме, о его безопасной и тихой комнате. Разумеется, нужно объяснить ребёнку, что играть с ней можно только на переменах.

У ребёнка должно быть достаточно времени на отдых и игры после школы. Не стоит загружать его уроками сразу по возвращении домой. И не нужно записывать первоклашку во всевозможные секции и кружки — дайте ему сначала привыкнуть к школе.