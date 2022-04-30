Guide PRO. Что такое налоговый вычет и как его получить?

Каждый официально работающий гражданин РФ платит налоги, но не каждый знает, что у него есть возможность вернуть часть своего дохода в виде налогового вычета при покупке недвижимости, платном лечении и обучении. По сути налоговый вычет — это те деньги, которые вычли из вашей зарплаты в рамках налога на доход физлица, поэтому не стоит упускать возможность компенсировать ранее уплаченный налог. О том, как оформить налоговый вычет, расскажем в новом выпуске рубрики Guide PRO.

Условия получения налоговых вычетов

Получить налоговый вычет может каждый гражданин РФ, который получает доход, облагаемый НДФЛ по ставке 13%. Помните, что если вы освобождены от уплаты НДФЛ по разным основаниям, то и налоговый вычет вы получить не сможете.

Для получения вычета вам нужно будет авторизоваться в «Личном кабинете налогоплательщика», для чего понадобится ИНН — идентификационный номер налогоплательщика. Узнать свой ИНН можно с помощью онлайн-сервиса «Узнай ИНН» на сайте Федеральной налоговой службы. Сейчас налоговая инспекция присваивает ИНН при рождении, однако если у вас по какой-то причине нет ИНН, его можно оформить через МФЦ или в районной ФНС.

За что можно получить налоговый вычет?

Налоговые вычеты могут быть стандартными, социальными, имущественными, профессиональными, инвестиционными. Вычеты можно получать за детей, обучение, лечение, благотворительность, покупку жилья, продажу имущества. У вычетов есть свои нюансы, и в каждом случае нужно разбираться отдельно. Более подробную информацию можно получить на сайте nalog.ru.

Какую сумму можно вернуть с помощью налогового вычета?

Налоговый вычет можно получить за три предыдущих года. Компенсация составляет 13% от ваших затрат, однако вы можете столкнуться с ограничениями, поскольку размер налогового вычета напрямую зависит от размера вашей зарплаты. Если покупка была существенной, то вернуть налоговый вычет можно будет в несколько этапов.

ВАЖНО: для каждого вида вычета есть свои условия и ограничения. В них не всегда легко разобраться, но в налоговой инспекции вы можете получить консультацию.

Как оформить налоговый вычет онлайн?

Для подачи декларации 3-НДФЛ онлайн необходимо авторизоваться в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц». Сделать это можно одним из трёх способов:

с помощью регистрационной карты, которую можно получить в любом налоговом органе России;

с помощью квалифицированной электронной подписи, которую можно оформить в кабинете налогоплательщика;

через подтверждённую учётную запись на «Госуслугах».

После авторизации перейдите в раздел «Доходы и вычеты» и нажмите кнопку «Получить вычет» в верхнем правом углу. Выберите нужный вид вычета или нажмите «Подать декларацию 3-НДФЛ» для возврата сразу нескольких вычетов.

Как получить налоговый вычет через работодателя?

Через работодателя получать вычет можно только за текущий год. Если в текущем году у вас возникло право на налоговый вычет, вы должны действовать следующим образом.