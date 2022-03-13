Guide PRO. Что делать, если ребёнок стал жертвой буллинга? 

Детские взаимоотношения — отдельный непростой мир, в котором каждому ребёнку нужна поддержка взрослого. Уровень агрессии, в том числе и в детском обществе, постоянно растёт. Сегодня буллинг — это часто встречающаяся в детском коллективе проблема, хотя существует она уже давно. При этом травля вышла за пределы класса и ребёнка могут преследовать не только в школе, но и в интернете. В новом выпуске рубрики Guide PRO вместе с детским психологом Центра семейной терапии и консультирования Юлией Багиной разбираемся в природе детского буллинга.

Что такое буллинг?

Буллинг — это травля, систематическое агрессивное поведение одних детей по отношению к другим, проявляющееся в причинении вреда и страданий, угрозах или создании негативной атмосферы в коллективе. Конфликт отличается от травли тем, что в конфликте существуют две примерно равные стороны, а буллинг — это когда силы неравны и травля происходит постоянно.

Травля в детских коллективах появилась не вчера, этой проблеме много лет. Ярким примером является книга «Чучело» (6+) советского писателя Владимира Железникова, написанная в 1981 году и впоследствии экранизированная Роланом Быковым.

Травля может быть разных форм:

физическая (тычки, избиения, повреждения одежды) ;

психическая (насмешки, унижения, игнорирование, обзывание, запугивание);

социальная (отказ от общения);

кибербуллинг (преследование в социальных сетях).

Как понять, что моего ребёнка травят в школе?

Психолог Юлия Багина советует родителям обратить внимание на следующие тревожные «симптомы»:

плохое, подавленное настроение;

прогулы или нежелание идти в школу, психосоматические проявления: при походе в школу болит голова, живот, поднимается температура, а дома всё проходит;

отсутствие друзей или нежелание рассказывать об одноклассниках;

отказ от участия в классных мероприятиях;

ухудшение успеваемости;

нарушение сна, плохой аппетит, причинение вреда самому себе.

Как взрослые могут повлиять на ситуацию?

Самое страшное, когда буллинг не признают в семье. Многие папы мальчиков, которых обижают в школе, убеждены в том, что сын должен сам разбираться с проблемой. Конечно же, это негативно отразится как на настоящем ребёнка, так и на всей его будущей жизни.

Если родители узнали о травле своего ребёнка в школе, они должны обратиться непосредственно к учителю. Все школьные педагоги представляют, к каким последствиям приводит буллинг, но иногда они не хотят признавать проблему в своём классе или не замечают её. Нередко учителя проводят «профилактические беседы», от которых травля может стать менее заметной для учителя, но не менее жестокой в отношении самого ребёнка.

Как помочь ребёнку, не навредив ещё сильнее?

Не отталкивать его и не обесценивать проблему.

Не стоит пускать всё на самотек, так как в большинстве случаев буллинг прекращается только после вмешательства со стороны.

Нужно поговорить с ребёнком. Спокойно всё обсудить, узнать как можно больше информации и дать понять, что он не остался один на один со своей проблемой.

Сохранять спокойствие и не поддаваться эмоциям ни при ребёнке, ни при общении в школе.

Собрать свидетельства, доказательства издевательств, если таковые имеются.

Предложить ребёнку проводить время вместе или отправить его в новую среду, где он сможет найти новые знакомства.

Важно, чтобы с ребёнком поработал психолог, который сможет помочь с вхождением в новый коллектив.

Где в Нижнем Тагиле ребёнку могут оказать психологическую помощь?

За бесплатной психологической помощью можно обратиться в Центр семейной терапии и консультирования по адресу улица Восточная, 3. Там существует специальная программа, которую реализует команда психологов, психотерапевтов и социальных педагогов.

Связаться с центром можно по телефону 8 (900) 206-06-06. Консультанту нужно сказать, что вы хотите получить информацию по проекту «Команды поддержки» (лучше звонить по понедельникам с 9:00 до 14:00). В случае необходимости все интересующие вопросы можно задать и в личных сообщениях членам команды проекта.