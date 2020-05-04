Губернатор Куйвашев объяснил причины невозможности отмены платы за капремонт в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что в регионе невозможно отменить плату взносов за капитальный ремонт, со ссылкой на опубликованный депутатом Госдумы Андреем Альшевских ответ главы региона пишет Znak.com.

По словам Куйвашева, введение моратория на уплату взносов может повлечь за собой возникновение кредиторской задолженности перед подрядчиками, которые выполняют капремонт на деньги из «общего котла», а также срыв программы по замене лифтов.

«В рамках заключённых договоров выполнение работ подрядными организациями начато. В настоящее время указанные работы выполнены на 36%. Финансирование работ осуществляется исключительно за счёт ежемесячно уплачиваемых собственниками взносов за капитальный ремонт», — говорится в письме.

Как отмечается в документе, недостаток средств в фонде капремонтов при отмене платежей необходимо будет компенсировать, однако деньги в областном бюджете на это не предусмотрены.

Напомним, ранее в Москве и Московской области власти приняли решение ввести мораторий на оплату капремонта из-за пандемии коронавирусной инфекции — многие люди из-за режима самоизоляции лишились работы или части доходов. В некоторых других регионах отменили начисление штрафов и пени за просрочку оплаты.

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