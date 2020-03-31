Жителей Москвы и Подмосковья из-за коронавируса освободили от платы за капремонт

В условиях борьбы с пандемией коронавируса власти Москвы и Подмосковья до конца июня освобождают жителей от платы за капитальный ремонт, сообщили ТАСС мэр Сергей Собянин и губернатор Андрей Воробьёв.

«Собственники помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории города Москвы, освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за период с 1 апреля по 30 июня 2020 года», — говорится в указе Собянина.

«Жители многоквартирных домов Подмосковья на три месяца будут освобождены от платы за капремонт. Мораторий вступает в силу 1 апреля», — говорится в сообщении пресс-службы губернатора Подмосковья.

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