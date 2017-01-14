Господдержку ведущих вузов хотят урезать на 12 миллиардов рублей

Траты на повышение конкурентоспособности российских университетов чиновники Минобрнауки предлагают сократить на 12,7 млрд рублей до 2020 года. Решение было принято на совещании у вице-премьера правительства Ольги Голодец, передают «Известия».

Информацию о возможном сокращении финансирования программы «5-100» подтвердили в пресс-службе Министерства образования. Соответствующее постановление правительства уже разрабатывается в ведомстве.

«Проект постановления подготовлен в целях корректировки объёмов финансирования программы с учётом размера бюджетных ассигнований федерального бюджета. Отметим также, что министерство направило в Минфин предложения ассоциации “Глобальные университеты” о необходимости выделения дополнительных бюджетных ассигнований на реализацию указанного постановления в 2017-2019 годах, позволяющих восстановить финансирование на прежнем уровне, и в настоящее время этот вопрос обсуждается», – пояснили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По действующему постановлению правительства с 2017 по 2020 год на поддержку ведущих университетов России выделяется 14,5 млрд рублей ежегодно. Согласно проекту постановления Минобрнауки, в 2017 году планируется выделить 10,6 млрд рублей, в 2018-м – 10,2 млрд рублей, в 2019-м – 10 млрд рублей и только в 2020-м – вернуться к показателю 14,5 млрд рублей.

Проект «5-100» – государственная программа поддержки российских вузов. Её цель – продвижение и повышение престижа российского образования. На данный момент пять высших учебных заведений страны вошли в топ-100 предметных рейтингов: Физтех, МИФИ, Новосибирский государственный университет, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики и Высшая школа экономики. Всего же финансовая поддержка была оказана 21 российскому вузу.

Агентство новостей «Между строк»