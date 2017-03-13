Сегодня: Вт, 14 Марта, 2017 | USD 58.95 руб. 0.95   EUR 62.74 руб. 1.74   | -3 °C
14 Мар 2017 14:10 | Метки: Новости

Госдума предложила вводить платный въезд только в исторические центры городов

Законопроект «О платном въезде» привяжут исключительно к историческим центрам городов. Соответствующие поправки разработаны и внесены ко второму чтению правительственного законопроекта, заявил «Интерфаксу» председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичёв.

«Плату можно будет вводить, только если существует ограничение движения в исторических местах»,  уточнил парламентарий.

По словам Москвичёва, такие поправки внесены ко второму чтению соответствующего проекта закона. Они разработаны рабочей группой, курирующей данный вопрос. Сам же законопроект, как ожидается, может быть принят в весеннюю сессию, добавил глава комитета.

Он также отметил, что для того, чтобы признать определённые районы городов историческими, «законодательное собрание города или субъекта должно будет принять положение, что это место святое и движение там будет ограничено».

Напомним, 16 декабря Госдума приняла в первом чтении законопроект об организации дорожного движения, в том числе предоставляющий возможность вводить «платный въезд» в городах. Проект предусматривает возможность установления свободных тарифов за движение по участкам автомобильных дорог или запрета движения транспортных средств по ним.

Законопроект активно обсуждался и подвергся критике со стороны общественности на самых разных площадках. В дискуссиях принимали участие и депутаты разных фракций, и члены Общественной палаты РФ, и представители некоммерческих организаций. 

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Реальное время»

ВСЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ В ОДНОМ ПИСЬМЕ
  • Главная
  • Госдума предложила вводить платный въезд только в исторические центры городов

Рекомендуемые новости:

64x64
13.Мар.17 18:11 | Комментарии: 0

«Выскочила, как чёрт из табакерки». Самые проблемные дома Нижнего Тагила могут отдать иногородней компании из чёрного списка «Т Плюс»

64x64
11.Мар.17 18:33 | Комментарии: 0

Средняя Ерзовка: беспощадная застройка и спасение Тагила от транспортного коллапса

64x64
10.Мар.17 15:18 | Комментарии: 0

Сильнейшая школа гребного слалома России боится лишиться единственной тренировочной трассы в Нижнем Тагиле

Лента новостей

Нижний Тагил провёл Континентальный кубок по лыжному двоеборью при пустых трибунах. Почему у россиян не получается делать из спорта прибыльное шоу? Нижний Тагил провёл Континентальный кубок по лыжному двоеборью при пустых трибунах. Почему у россиян не получается делать из спорта прибыльное шоу?
14.03.2017 | Комментарии: 0
Минюст собрался защитить россиян от «кредитной кабалы» Минюст собрался защитить россиян от «кредитной кабалы»
14.03.2017 | Комментарии: 0
Bosch отзовёт из России 30 тысяч плит из-за угрозы взрыва газа Bosch отзовёт из России 30 тысяч плит из-за угрозы взрыва газа
14.03.2017 | Комментарии: 0
Директора страховой компании «Северная казна» приговорили к трём годам колонии Директора страховой компании «Северная казна» приговорили к трём годам колонии
14.03.2017 | Комментарии: 0
Мэрия Нижнего Тагила отказалась отдавать УК «Губерния» самые проблемные дома ещё до конца аукциона Мэрия Нижнего Тагила отказалась отдавать УК «Губерния» самые проблемные дома ещё до конца аукциона
14.03.2017 | Комментарии: 0
Эксперты ВШЭ обнаружили «всеохватывающий позитив» в экономике России Эксперты ВШЭ обнаружили «всеохватывающий позитив» в экономике России
14.03.2017 | Комментарии: 0
Яровую признали самым медийным депутатом Госдумы Яровую признали самым медийным депутатом Госдумы
14.03.2017 | Комментарии: 0
Центробанк покупает себе неотложку Mercedes-Benz за 6 млн рублей Центробанк покупает себе неотложку Mercedes-Benz за 6 млн рублей
14.03.2017 | Комментарии: 0
Арбитражный суд признал «Центробувь» банкротом Арбитражный суд признал «Центробувь» банкротом
14.03.2017 | Комментарии: 0
Музей Исаакиевского собора отказался покидать помещение к Пасхе Музей Исаакиевского собора отказался покидать помещение к Пасхе
14.03.2017 | Комментарии: 0

В Нижнем Тагиле после ДТП перевернулась иномарка (ВИДЕО)

Роскомнадзор снял социальную рекламу о том, как защититься от телефонных мошенников (ВИДЕО)


Госдума предложила вводить платный въезд только в исторические центры городов Госдума предложила вводить платный въезд только в исторические центры городов
14.03.2017 | Комментарии: 0
CNN показал фильм о «могуществе» Путина CNN показал фильм о «могуществе» Путина
14.03.2017 | Комментарии: 0
В Нижнем Тагиле участковый во время больничного задержал грабителя В Нижнем Тагиле участковый во время больничного задержал грабителя
14.03.2017 | Комментарии: 0
Качество питьевой воды в Нижнем Тагиле ухудшится. «От области получен отказ в финансировании» Качество питьевой воды в Нижнем Тагиле ухудшится. «От области получен отказ в финансировании»
14.03.2017 | Комментарии: 0
Совфед назвал «уткой» сообщения о российском спецназе на границе с Ливией Совфед назвал «уткой» сообщения о российском спецназе на границе с Ливией
14.03.2017 | Комментарии: 0
На Камчатке четверо моряков умерли от отравления метиловым спиртом На Камчатке четверо моряков умерли от отравления метиловым спиртом
14.03.2017 | Комментарии: 0
Музей Исаакиевского собора попросили выехать к Пасхе Музей Исаакиевского собора попросили выехать к Пасхе
14.03.2017 | Комментарии: 0
Минздрав изменил антитабачную концепцию Минздрав изменил антитабачную концепцию
14.03.2017 | Комментарии: 0
В Бурятии задержан замминистра природных ресурсов В Бурятии задержан замминистра природных ресурсов
14.03.2017 | Комментарии: 0
«Ъ»: Пилот разбившегося в Чёрном море Ту-154 пытался посадить самолёт на воду «Ъ»: Пилот разбившегося в Чёрном море Ту-154 пытался посадить самолёт на воду
14.03.2017 | Комментарии: 0
Вице-президент ЕВРАЗа переехал на ПМЖ в Нижний Тагил с четырёхмесячной дочкой и котом Крымом Вице-президент ЕВРАЗа переехал на ПМЖ в Нижний Тагил с четырёхмесячной дочкой и котом Крымом
14.03.2017 | Комментарии: 0
ХК «Спутник» провёл первую игру 1/4 финала Кубка Братины ХК «Спутник» провёл первую игру 1/4 финала Кубка Братины
14.03.2017 | Комментарии: 0
«Ъ»: Главой ФССП может стать полпред президента Михаил Бабич «Ъ»: Главой ФССП может стать полпред президента Михаил Бабич
13.03.2017 | Комментарии: 0
«Выскочила, как чёрт из табакерки». Самые проблемные дома Нижнего Тагила могут отдать иногородней компании из чёрного списка «Т Плюс» «Выскочила, как чёрт из табакерки». Самые проблемные дома Нижнего Тагила могут отдать иногородней компании из чёрного списка «Т Плюс»
13.03.2017 | Комментарии: 0
В Екатеринбурге допросили свидетелей по делу «ловца покемонов» Соколовского В Екатеринбурге допросили свидетелей по делу «ловца покемонов» Соколовского
13.03.2017 | Комментарии: 0
Архив Все новости