Госдума предложила вводить платный въезд только в исторические центры городов

Законопроект «О платном въезде» привяжут исключительно к историческим центрам городов. Соответствующие поправки разработаны и внесены ко второму чтению правительственного законопроекта, заявил «Интерфаксу» председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичёв.

«Плату можно будет вводить, только если существует ограничение движения в исторических местах», – уточнил парламентарий.

По словам Москвичёва, такие поправки внесены ко второму чтению соответствующего проекта закона. Они разработаны рабочей группой, курирующей данный вопрос. Сам же законопроект, как ожидается, может быть принят в весеннюю сессию, добавил глава комитета.

Он также отметил, что для того, чтобы признать определённые районы городов историческими, «законодательное собрание города или субъекта должно будет принять положение, что это место святое и движение там будет ограничено».

Напомним, 16 декабря Госдума приняла в первом чтении законопроект об организации дорожного движения, в том числе предоставляющий возможность вводить «платный въезд» в городах. Проект предусматривает возможность установления свободных тарифов за движение по участкам автомобильных дорог или запрета движения транспортных средств по ним.

Законопроект активно обсуждался и подвергся критике со стороны общественности на самых разных площадках. В дискуссиях принимали участие и депутаты разных фракций, и члены Общественной палаты РФ, и представители некоммерческих организаций.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: «Реальное время»