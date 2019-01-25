Главврачи Нижнего Тагила рассказали депутатам о распространении ВИЧ, туберкулёза и других опасных заболеваний (СТАТИСТИКА)

В 2018 году на территории Горнозаводского округа выросла заболеваемость сразу по 21 инфекции — коклюшу, сальмонеллёзу, гепатиту А, ОРВИ, чесотке, острым кишечным и другим инфекциям. Только в Нижнем Тагиле в прошлом году было выявлено 2189 случаев заболевания пневмонией, 3132 — острыми кишечными инфекции, 4053 — ветряной оспой, 988 человек пострадали от укусов животных, ещё 1287 — от паразитарных заболеваний. Зачастую вспышки в городе и регионе возникали из-за не поставленной вовремя прививки.

«Кори на территории Тагила не было более 30 лет. Впервые она появилась два года назад в Екатеринбурге, там 70 человек заболели, в 2018 году и к нам был завоз. Есть территории, в частности Украина, на которые наши люди выезжают, забывая о том, что есть прививки. Они заражаются, завозят инфекцию сюда, а мы её потом гасим», — рассказал депутатам думской комиссии по информационной политике и общественной безопасности главный санитарный врач Нижнего Тагила Юрий Бармин.

В то же время в городе в 2,3 раза удалось снизить уровень заболеваемости гриппом по сравнению с 2017 годом. Прививки от гриппа перед сезоном 2019 года поставили 58% тагильчан.

«Всего в Тагиле был зарегистрирован 71 случай гриппа из 80 тысяч ОРВИ. Те, кто ставят прививку от гриппа, тоже болеют, но в лёгкой форме, без пневмонии, и не умирают, что самое главное. У кого из вас, депутаты, есть прививка от гриппа? Два человека. А от пневмонии? Есть очень хорошая практика на металлургическом комбинате по пневмонии. Там покупают вакцину и прививают работников, поэтому очень низкий уровень заболеваемости. Наверное, об этом следует подумать и другим предприятиям, таким как “Уралвагонзавод”. Экономический ущерб от инфекционной заболеваемости гриппом и ОРЗ составил для бюджета почти миллиард рублей», — отметил Бармин.

Многие инфекционные заболевания передаются при укусах грызунов, собак, клещей. При этом в городе сегодня обрабатывается лишь 50% домов, не дезинфицируется общественный транспорт. Многие родители приводят больных детей в детские сады и школы, из-за чего в дальнейшем приходится закрывать на карантин целые группы и классы. Далеко не все соблюдают санитарные правила и технологии приготовления продуктов питания. Дети на переменах в образовательных учреждениях пьют из одной бутылки. Сейчас тагильская администрация рассматривает возможность установки в школах питьевых фонтанчиков, в которых будут стоять специальные фильтрующие элементы.

«Мало кто дома моет всё с дезинфицирующими средствами, имеет четыре или пять досок отдельных для овощей, сырого мяса, рыбы и сыров. Всё на одной доске режется. Культура приготовления пищи страдает, и возникают семейные очаги. В Невьянске два года назад была вспышка, связанная с кулинарным производством. Использовалось яйцо нижнетагильской птицефабрики, обсеменённое сальмонеллёзом, заболело более 70 человек в шести муниципальных образованиях, куда эта продукция уходила. Очень тяжёлое заболевание. У нас эта проблема есть, мы получаем продукцию кировградской птицефабрики, где постоянно находим в сырье сальмонеллы, точно так же на нашей тагильской птицефабрике», — рассказал Бармин.

Тревожная ситуация в Тагиле с ВИЧ и туберкулёзом. Свердловская область сегодня находится на втором месте среди наиболее поражённых ВИЧ регионов и на третьем — среди областей с наибольшей первичной заболеваемостью. В Нижнем Тагиле сегодня 4096 ВИЧ-инфицированных, в том числе 43 ребёнка. В области город занимает 45-е место по поражённости, гораздо хуже ситуация обстоит в Североуральске, Кировграде и Полевском. При этом серьёзно изменился возраст заражающихся ВИЧ. Инфекцию стали чаще подхватывать тагильчане 50–59 лет (рост в 18 раз), 40–49 лет (рост в 16 раз), 30–39 лет (рост в 5 раз).

«Поколение 50-летних и старше — это, конечно, половой путь инфицирования. Это не только супружеская неверность, бывают кризисные отношения. Вдовцы, вдовы едут куда-то отдыхать, встречают молодого принца 30–39 лет, который может о своём статусе и не знать, иметь хорошее социальное положение. Случается у них любовь незащищённая, и получаем мы ВИЧ-инфекцию», — рассказала Оксана Каргаполова, заведующая местным филиалом Областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.

Сегодня в Нижнем Тагиле регулярно организуют работу пунктов экспресс-тестирования на ВИЧ. Доехать до филиала областного центра (Джамбула, 45а), по словам Каргаполовой, могут далеко не все жители города, поэтому необходимо организовать рейсовый автобус или соцтакси.

В Нижнем Тагиле за 2018 год также было зарегистрировано 269 случаев впервые выявленного активного туберкулёза, в 120 из них выявлено сочетание с ВИЧ. Всего в городе сегодня на диспансерном учёте стоят 720 человек с активным туберкулёзом, 326 из них имеют открытую форму. При этом многие живут в социально благополучных семьях. 19 заразившихся в 2018 году — работники учреждений здравоохранения, образования, пищевой промышленности и торговли. Заразиться туберкулёзом можно в детстве, а заболеть — в старости, отметила Алина Бойцова, заместитель главврача противотуберкулёзного диспансера № 3. Она рассказала про социальные проблемы, с которыми приходится сталкиваться пациентам медучреждения. По закону больным туберкулёзом должно выделяться отдельное жильё, для детей, проживающих в семейных очагах туберкулёза, должны организовываться оздоровительные смены в загородных лагерях, отдельное питание в образовательных учреждениях — все эти меры не соблюдаются. Также есть проблема транспортной доступности.