Общество

Главред RT Маргарита Симоньян раскритиковала жалующихся на низкие пенсии россиян

07.02.2021 17:23
Главред RT Маргарита Симоньян раскритиковала жалующихся на низкие пенсии россиян

Главный редактор RT Маргарита Симоньян раскритиковала граждан России, которые жалуются на маленькие пенсии. Она акцентировала внимание на том, что «в 90-е годы выплат не было совсем». Об этом Симоньян сказала в эфире YouTube-программы «Соловьев Life».

По словам Симоньян, экономическая разруха и гражданская война сейчас прекратились. А еще в 1999 году в Краснодаре собирали гуманитарную помощь — «газировку, зелёнку и тёплые носки для людей в армии».

«Когда сейчас говорят: пенсии маленькие… Да, они маленькие. Но они на порядок больше, чем были. И будут расти, дайте только время нашей стране нормально развиваться без потрясений. Более того, их вообще не платили, про это вы забыли?» — задалась вопросом Симоньян.

Главред также отметила, что бюджетникам не платили зарплату и выдавали её шприцами или мухоморами.

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