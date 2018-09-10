Глава свердловской полиции лично извинился перед задержанными на митинге журналистами

Начальник ГУ МВД РФ по Свердловской области Михаил Бородин встретился с журналистами, которые были задержаны 9 сентября на митинге против повышения пенсионного возраста в Екатеринбурге. Об этом пишет портал E1.ru, журналист и фотограф которого провели несколько часов в полиции. Ранее главные редакторы ведущих областных СМИ написали открытое письмо, в котором потребовали от руководства правоохранительных органов региона принести извинения задержанным корреспондентам и публично признать ошибочность своих действий.

«Я хочу принести извинения журналистам за действия полиции. Это недопустимо. Обещаю, что мы проведём проверку, чтобы выяснить, почему было проведено задержание, а затем оформлены протоколы. Они будут отменены», – сказал Бородин журналистам.

Он отметил, что в ходе внутренней проверки будет выясняться, кто дал указание задержать журналистов, а также почему полицейские стали оформлять протоколы после предоставления сотрудниками СМИ удостоверений. Для обеспечения объективности проверок организовано взаимодействие с Союзом журналистов России.

Напомним, на митингах в Екатеринбурге правоохранители задержали трёх представителей СМИ. Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, комментируя произошедшее, сказал, что полиция не видит разницы между журналистами и другими митингующими. После этого портал E1.ru обратился в прокуратуру с жалобой на произвол полиции.

«У нас состоялся нормальный диалог. Извинения мы принимаем. Но при этом нами принято решение, что прокуратура должна закончить проверку. Это важно не только для задержанных журналистов, но и для всего сообщества, которое так живо поддержало нас в этой ситуации», — отметила главный редактор портала Татьяна Дрогаёва.

Уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова назвала произошедшее «крайне постыдным событием для нашего региона».