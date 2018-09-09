Ведущие свердловские СМИ написали открытое письмо начальнику областной полиции из-за задержания журналистов на митинге

Руководители ведущих СМИ Свердловской области написали открытое письмо начальнику ГУ МВД по Свердловской области Михаилу Бородину после того, как полиция задержала трёх журналистов во время протестных акций в Екатеринбурге.

«Уважаемый Михаил Александрович!

9 сентября на акциях протеста в Екатеринбурге в момент выполнения своих профессиональных обязанностей были задержаны сотрудники средств массовой информации: спецкорр портала 66.Ru Дмитрий Антоненков, корреспонденты портала E1.Ru Сергей Панин и Дмитрий Емельянов. Даже после того, как сотрудники полиции были проинформированы о том, что задержанные являются действующими журналистами и находились на митинге исключительно с профессиональной целью, они не были отпущены. Более того, на них составили протоколы за «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» (статья 20.2 КоАП РФ).

После этого пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, комментируя агентству «Европейско-азиатские новости» причину задержания журналистов, сказал, что полиция не видит разницы между журналистами и другими митингующими.

Произошедшее является прямым нарушением закона. В статье 47 Закона о СМИ РФ однозначно говорится: «Журналист имеет право посещать специально охраняемые места стихийных бедствий, аварий и катастроф, массовых беспорядков и массовых скоплений граждан, а также местности, в которых объявлено чрезвычайное положение; присутствовать на митингах и демонстрациях».

Кроме того, эпизод с задержанием журналистов может быть квалифицирован по статье 144 УК РФ — «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста».

Случившееся ставит под угрозу сами принципы работы журналистов. Миссия сотрудников СМИ — освещать жизнь общества, информировать граждан о происходящем в стране. Митинги, санкционированные или нет, являются важной частью общественно-политической жизни, и фактический запрет работать на митингах является грубейшим нарушением принципов свободы слова, зафиксированных в Конституции РФ.

Подобные действия недопустимы и опасны для всего общества. Мы считаем, что ГУ МВД по Свердловской области должно принести извинения задержанным журналистам и публично признать ошибочность подобных действий. Сотрудники правоохранительных органов должны быть проинструктированы о принципах работы журналистов, чтобы такие случаи не повторялись впредь».