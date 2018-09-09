В Екатеринбурге на митинге против пенсионной реформы, организованном штабом Навального, задержали 12 человек

В Екатеринбурге на несогласованном митинге против пенсионной реформы, который организовал местный штаб Алексея Навального, спустя несколько минут после официального старта мероприятия начались задержания, пишет Znak.com.

На площади Кирова были задержаны 12 человек, 5 из них полиция задержала ещё на подходе к месту проведения протестной акции на площади Кирова (возле главного корпуса УрФУ). Остальных задерживали уже на самой площадке. Некоторых, к слову, задерживали достаточно жёстко, роняя в лужи на асфальте. Причины задержания также пока неизвестны. Один из задержанных молодых людей пытался модерировать мероприятие с помощью мегафона, двое других вели трансляцию в интернете.

На данный момент всех задержанных в одном автозаке увезли в городское управление полиции на улице Фрунзе, утверждают в штабе Навального. Пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых пока не комментирует ситуацию, пообещав сделать это чуть позже.

Митинг против пенсионной реформы, организованный штабом Навального, начался в Екатеринбурге в 14:00. Министерство общественной безопасности Свердловской области заявило, что акция против пенсионной реформы в день выборов является предвыборной агитацией, что запрещено законом, и отказалось согласовать мероприятие.

7 сентября стало известно, что студента, который выступил формальным заявителем митинга и шествия, двое мужчин в штатском заставили написать отказ от уведомления о проведении акции.

Напомним, митинги против пенсионной реформы, анонсированные оппозиционером Алексеем Навальным, сегодня проходят во многих городах по всей России. Их согласовали только в Кургане, Чебоксарах, Кирове и Березниках. В Санкт-Петербурге 7 сентября власти отозвали согласование, объяснив это коммунальной аварией. В Москве также пройдёт несогласованная акция.

Самого Навального 25 августа задержали у дома и арестовали на 30 суток. Накануне акции в Москве задержали соратников Навального Георгия Албурова и Владимира Милова, а в день акции 9 сентября задержали юриста ФБК Любовь Соболь. Накануне 9 сентября в регионах также задерживали и арестовывали активистов.